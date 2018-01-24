«ПриватБанк» скоро будет продан, - Набсовет

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Глава наблюдательного совета «ПриватБанка» Энгин Акчакоча заявил, что в осуществление пятилетней стратегии развития финучреждения завершится его приватизацией в 2021 году, пишет replyua.net со ссылкой на FinClub.
Так, в интервью изданию он заявил: «Срок действия стратегии – с 2018 года и до самой приватизации банка. Сейчас у нас уже есть конкретные цели на конец текущего года, на конец 2019-го и далее». Приватизация была запланирована на последний этап выполнения стратегии. Акчакоча также заявил: «Как только на сам банк появиться спрос и рынок будет готов. Согласно стратегии, нам необходимо завершить направленные на приватизацию усилия до 2021 года». Как известно, для разработки стратегии ПАО КБ «ПриватБанк» набсовет 18 июля 2017 года выбрал McKinsey&Company.
При этом глава наблюдательного совета «ПриватБанка» отметил: «Важно понимать, что стратегия разрабатывалась McKinsey&Company совместно с «ПриватБанком». И только после того, как мы получим подтверждение по стратегии от собственника, то есть Министерства финансов, мы сможем предоставить инструкции банка, чтобы он работал по ним». Также, согласно мнению глава набсовета «ПриватБанка», реформировать бизнес-модель такого большого банка – это «вызов». Касательно выбора McKinsey&Company, глава набсовета «ПриватБанка» подчеркнул, что это было условием продолжения сотрудничества МВФ с Украиной.
Теги: Донбасс, продажа, ПриватБанк
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