Саакашвили предложил перенести столицу Украины

24.01.2018 12:48

Своей идеей он поделился в фильме собственного производства о стране будущего

С предложением перенести украинскую столицу из Киева в городок Шпола Черкасской области, выступил недавно бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, сообщает Знай.Юа.

Своей идеей он поделился в фильме собственного производства о стране будущего. Политик подчеркнул, что упомянутый 17-тысячный населенный пункт является географическим центром государства, поэтому административное планирование здесь будет вполне логичным, но только с правильным подходом к делу.

“Здесь в чистом поле мы построим новые прозрачные очень красивые здания, люди будут подбираться по их трудолюбию, их таланту и исключительно по конкурсу… Здесь будет глубоко под землей мультимедийный центр управления ситуацией, как в Америке, как в других странах. Люди, которые будут избраны руководить страной, они будут наблюдать за тем, что происходит у границ, и во всем мире из этого центра и будут принимать все важные решения…”, – поделился лидер “Движения новых сил”.

По мнению Саакашвили, в первую очередь стране нужны новые автобаны и дополнительное железнодорожное сообщение – причем, система должна работать таким образом, чтобы до любой точки можно было добраться как можно быстрее.

“Сюда можно будет доехать за полчаса, за час, максимум за четыре часа на скорых поездах и по автобанам. Киевляне будут только рады избавиться от административных центров в столице, что разгрузит “старые совковые здания”, – подытожил он.

Источник: https://from-ua.com