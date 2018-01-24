Синоптик: в ближайшие дни в Украине будет очень холодно

24.01.2018 13:40

На своей странице в Facebook известный украинский синоптик Наталья Диденко сообщила, что сейчас на погодные условия в стране влияет новый антициклон Кристина, в связи с чем установится солнечная, но морозная погода, передает replyua.net. «У нас как раз сейчас метеорологическая классика - ясная погода с морозякой. Только на востоке еще задерживается снег, однако и оттуда завтра осадки пойдут», - отметила она.



По словам эксперта, завтра, 25 января, во всех регионах Украины ожидается сухая преимущественно ясная погода. Температура воздуха ближайшей ночью составит -8… -14, местами -15… -20 градусов. «В дневные часы -4…. -9, в Сумской, Харьковской, Луганской областях -8… -12 градусов. Наиболее высокие показатели термометра будут в западных областях - ночью 3… -10, днем 25 января от -4 до +2 градусов тепла!», - отметила Диденко. Сухая и морозная погода ожидается также завтра в Киеве. Ближайшей ночью -14… -17 градусов, днем -6… -8 градусов.



«Еще несколько дней мороз посвирепствует, а существенно потеплеет в воскресенье, 28 января. Любопытно, что сейчас мы - одни из самых холодных в Европе. Во Франции, Германии, Италии, Великобритании, да и в Швеции и Норвегии (хотя в южных их районах) температура воздуха даже утром составляет +4… +13 градусов тепла! У нас гораздо круче - у нас антициклон!», - добавила синоптик.