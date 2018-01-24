Сюрпризы погоды продолжаются. Какая весна ждет украинцев?

24.01.2018 11:05

Аномально теплая зима может привести к тому, что весна в Украину придет очень рано. Такое заявление сделал Н. Кульбида, руководитель Украинского гидрометцентра.



Также он отметил, что в этом году эксперты удивлены плюсовой температурой зимой, чего не было на территории Украины уже более 100 лет.



На данный момент наблюдается систематическое повышение температуры вот уже несколько десятков лет подряд. При этом температура повышается как летом, так и зимой. В соответствии с данными специалистов, за последнее время температура даже в самые холодные месяцы выросла на 2-2,5 градуса. Зимний период сократился достаточно серьезно, а сама зима стала совершенно другой.



Руководитель Гидромедцентра добавил, что кратковременный возврат зимы вполне вероятен.





