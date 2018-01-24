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Стал известен календарь матчей сборной Украины в Лиге наций

24.01.2018 19:32
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Стал известен календарь матчей сборной Украины в Лиге наций

Наша команда начнет турнир выездным матчем с Чехией

Стал известен календарь сборной Украины в первом в истории розыгрыше Лиги наций. Напомним, сборная Украины сыграет в лиге В, где встретится с командами Чехии и Словакии. Также предлагаем ознакомиться со всеми результатами Лиги наций.

На жеребьевке присутствовал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который накануне заявил, что у него нет предпочтений по соперникам.

Желто-синие откроют турнир матчем против Чехии на выезде. Поединок состоится 6 сентября.

9 числа Украина дома примет команду Словакии. В ноябре команды провели между собой товарищеский матч. Во Львове сборная Украины обыграла Словакию благодаря голам Ярмоленко и Коноплянки.

16 октября состоится матч второго тура – в гости к Украине приедет команда Чехии. Завершит групповой раунд турнира матч Словакия – Украина 16 ноября.

Победители групп поднимутся лигой выше, а худшие опустятся в низший дивизион. Украина, напомним, стартует в турнире со второго по силе дивизиона.

Ранее был презентован трофей Лиги наций - кубок представляет собой флаг, элегантно спускающийся вокруг флагштока. Он олицетворяет все 55 национальных ассоциаций УЕФА

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, спорт, футбол, Лига Наций
 
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