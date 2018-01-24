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Стали известны имена кандидатов в ЦИК
У Порошенко обнародовали имена 13 кандидатов в члены Центризбиркома
Президент Петр Порошенко в представлении к Верховной Раде предлагает назначить 13 новых членов Центральной избирательной комиссии.
Об этом к вечеру 23 января сообщила Администрация президента.
В частности, у фракции БПП 5 мест, Народного фронта – 3, остальные фракции по одному. Без мест осталась только Батькивщина:
- Басалаева Алла (Видродження)
- Бернацька Наталья (до замужества Севастьянова, НФ)
- Ефремова Ирина (Народный фронт)
- Кустова Светлана (БПП)
- Вербенский Михаил
- Лотюк Ольга (БПП)
- Плукар Виталий (БПП)
- Шипилов Леонтий (НФ)
- Желтова Ольга (БПП)
- Синица Надежда
- Юзькова Татьяна (СПЧ)
- Слипачук Татьяна
- Радченко Евгений (Самопомич).
О кандидатуре на пост главы ЦИК на данный момент не сообщается.
Напомним, 23 января Порошенко официально передал представление на назначение новых членов ЦИК председателю Верховной Рады Андрею Парубию.
Ранее сообщалось, что фракции подали Порошенко новые кандидатуры в ЦИК.
1 июня 2014 года истек срок полномочий 12 из 15 членов ЦИКа, 3 февраля – у тринадцатого члена комиссии.
7 июня 2016 года Порошенко внес в Раду представление на увольнение 12 действующих членов ЦИКа и назначение 11 новых на эти должности, однако Верховная Рада не рассматривала соответствующие проекты постановлений, поскольку профильный комитет перенес их рассмотрение до завершения консультаций между фракциями и группами.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, ЦИК, Порошенко
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