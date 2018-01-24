Стало известно, кто вместо МВФ может стать новым кредитором Украины

24.01.2018 15:40

Украина в условиях неопределенности относительно получения следующего транша МВФ может попытаться получить кредитную линию у Китая. Об этом пишет "Центр Медіа", передает Обозреватель.

В частности, еще в декабре 2017 года по результатам заседания комиссии по сотрудничеству между правительствами Украины и Китая премьер-министр Владимир Гройсман заявил о планах реализации совместных проектов на сумму $7 млрд.

"Вероятнее всего, речь идет о китайских кредитах для строительства инфраструктурных проектов на территории Украины. Также это могут быть инвестиции в аграрную отрасль нашей страны для экспорта продукции в Поднебесную", – говорится в публикации.

В отличие от МВФ и Всемирного банка кредиты Китая предоставляются без всяких дополнительных условий – обязательств проведения реформ или принятия законов. Единственное требование – гарантирование займа инфраструктурными объектами либо ценными ресурсами на территории заемщика.

Для гарантирования погашения кредитов Украина может предложить Китаю государственные предприятия и земли. Однако наиболее вероятный интерес Пекина – украинские черноземы (в госсобственности находится 10,5 млн. га сельскохозяйственных угодий).

Изменения в структуре потребления китайского населения требуют растущего импорта зерновых, и Украина как поставщик продовольствия может помочь гарантировать продовольственную безопасность Китая.

При этом журналисты напоминают об опыте Кении, где Китай взял земли в аренду на 50 лет, оградил их забором, после чего завез китайских рабочих и сельскохозяйственную технику. В итоге Кения получает лишь небольшую арендную плату, а вся сельскохозяйственная продукция экспортируется в Пекин.

"Украинским властям стоит взвесить все за и против разных вариантов поиска средств на внешних рынках. В текущей ситуации прекращение финансирования со стороны МВФ может обернуться катастрофическими последствиями для будущего Украины… Но еще большие угрозы несет приход кредиторов, "которые не выдвигают условий", – говорится в публикации.