Украина может оказаться вне интересов НАТО: в МИД сообщили причину

24.01.2018 16:40

Если Киев не продемонстрирует прогресса в реализации всех необходимых реформ, Североатлантический альянс не будет рассматривать Украину в качестве своего вероятного члена. Как передает replyua.net, об этом в прямом эфире «5 канала» заявила заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Елена Зеркаль.



«Если речь идет о НАТО, то в настоящий момент Североатлантический альянс занимается формированием своей повестки дня по новым членам. Предметом рассмотрения являются как Балканы, так и другие страны. И сейчас, если Украина не продемонстрирует определенного прогресса, то мы в очередной раз будем вне этого круга стран, которые рассматриваются как потенциальные кандидаты на членство в НАТО», — заявила Зеркаль.



По этому поводу дипломат сослалась на слова руководителя внешнеполитического ведомства Павла Климкина, заявившего, что Альянс для Украины становится приоритетной задачей «с точки зрения выполнения наших планов, которые традиционно выполняются не очень качественно». При этом Зеркаль подчеркнула, что в Альянсе отслеживают ситуацию в Украине. «На самом деле до 2020 года осталось очень мало времени», - считает замминистра.