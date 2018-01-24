Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украина может оказаться вне интересов НАТО: в МИД сообщили причину

24.01.2018 16:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украина может оказаться вне интересов НАТО: в МИД сообщили причину

Если Киев не продемонстрирует прогресса в реализации всех необходимых реформ, Североатлантический альянс не будет рассматривать Украину в качестве своего вероятного члена. Как передает replyua.net, об этом в прямом эфире «5 канала» заявила заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Елена Зеркаль. 

«Если речь идет о НАТО, то в настоящий момент Североатлантический альянс занимается формированием своей повестки дня по новым членам. Предметом рассмотрения являются как Балканы, так и другие страны. И сейчас, если Украина не продемонстрирует определенного прогресса, то мы в очередной раз будем вне этого круга стран, которые рассматриваются как потенциальные кандидаты на членство в НАТО», — заявила Зеркаль.

По этому поводу дипломат сослалась на слова руководителя внешнеполитического ведомства Павла Климкина, заявившего, что Альянс для Украины становится приоритетной задачей «с точки зрения выполнения наших планов, которые традиционно выполняются не очень качественно». При этом Зеркаль подчеркнула, что в Альянсе отслеживают ситуацию в Украине. «На самом деле до 2020 года осталось очень мало времени», - считает замминистра.



Теги: Украина, Донбасс, НАТО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх