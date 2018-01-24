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Украина обязана закупить российский газ: в Нафтогазе объяснили сделку

24.01.2018 12:35
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Национальная акционерная компания «Нафтогаз» должна закупить у РФ не менее 4 млрд куб.м. газа в этом году

Об этом заявил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев в эфире одного из телеканалов.

По его словам, во-первых, это обязательное условие выполнения решения Стокгольмского арбитража, и, во-вторых, на данный момент это выгодно с экономической точки зрения.

«Относительно закупки газа у «Газпрома». Мы получили окончательное решение Стокгольмского трибунала в части контракта купли-продажи газа. Благодаря этому решению мы уменьшили обязательный объем покупки газа с 52 млрд куб. м. до 5. Что касается наших обязательств. Минимальный объем, который мы должны отобрать по новому контракту, это 4 млрд. Цена является ниже той цены, которую мы сейчас получаем из европейского направления», — сказал Коболев.

Всего на год Украине нужно около 10 млрд куб. м газа.

Напомним, как передавала Politeka, российский газовый монополист «Газпром» рекордно сократил количество поставок голубого топлива через Украину.

Источник: Politeka



Теги: Россия, Донбасс, Нафтогаз, газ
 
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