Украинцев предупредили о лютых иорданских морозах

24.01.2018 22:30

На Прикарпатье и севере Левобережной Украины температура воздуха опустится ниже отметки в 20 градусов мороза.

О лютых морозах предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, по словам синоптиков, в вышеупомянутых регионах температура воздуха составит -18 – -23 градуса. Кроме того, в некоторых западных и северных областях столбики термометров покажут 12-17 градусов мороза.

В ночь на 24 января холоднее всего в Украине будет на Буковине (-19 – -21 градусов), Черниговщине (-17 – -19), Сумщине (-16 – -18 градусов), Ивано-Франковской и Черкасской (-14 – -16 градусов), Тернопольской (-15 – -17 градусов), Хмельницкой (-14 – -16 градусов), Винницкой, Ровенской, Житомирской, Полтавской и Кировоградской областях (-13 – -15 градусов).

Кроме того, 24 января спасатели объявили штормовое предупреждение в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях – здесь порывы ветра будут достигать 15-20 метров за секунду.

Источник: https://from-ua.com