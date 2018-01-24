Украинцы назвали имя политика, который должен стать следующим президентом

24.01.2018 10:30

Лидер политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и нынешний глава украинского государства Петр Порошенко оказались бы лидерами президентских выборов в Украине, если бы голосование проходило в середине декабря прошлого года.

Как передает replyua.net, таковыми являются результаты проведенного в конце декабря 2017 года исследования Фонда Демократические инициативы им. Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.



В целом, за Тимошенко готовы отдать голоса 12,1% тех участников проведенного опроса, которые намерены идти на избирательные участки и уже приняли решение, за кого голосовать. 10,2% таких граждан Украины готовы голосовать за Петра Порошенко.



За ними идут Анатолий Гриценко (8%), Вадим Рабинович (8%), Олег Ляшко (5%), Юрий Бойко (5%), Андрей Садовый (5%). 16% намерены голосовать за другого кандидата. Пока не смогли определиться со своим выбором 19% из тех, кто выразил готовность участвовать в выборах. Вместе с тем, о готовности принять участие в президентских выборах заявили 67% населения, тогда как не готовы – примерно 20%.