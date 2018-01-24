Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Виннице скандал, снесли памятник Шевченко

24.01.2018 16:21
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Виннице скандал, снесли памятник Шевченко

Ночью в Виннице на Театральной площади снесли памятник украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко

 

Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Так, к примеру пользователь Twitter под ником Evhen пишет, что бюст Шевченко снесли под покровом ночи, совершив таким образом преступление против народа.

Кроме того, на демонтаж памятника жалует и винничанин Андрей Мельничук. В частности, он сообщает, что на месте, где стоят Шевченко, будет установлен памятник героям Небесной Сотни. Однако родственники Героев Небесной Сотни уже отказываются от использования имен и фамилий погибших на монументе “Дерево Свободы”, который намерены поставить вместо бюста поэту.

Пока что в городе полным ходом ведутся работы по установке нового памятника. Как видно из опубликованного в сети видео территорию огородили, установили охрану, а также расклеили объявления “о злых собаках”.

Уже известно, что бюст Шевченко перенесли в музее Майдана 22-й школы. 

 



Теги: Донбасс, Винница, памятник, Тарас Шевченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх