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«Власти» Крыма хотят продать квартиры Коломойского
Так называемые местные «власти» Крыма решили выставить на продажу квартиры, владельцем которых был украинский олигарх Игорь Коломойский и которые были национализированы.
Как передает replyua.net, соответствующая информация была представлена в «министерстве имущества» Крыма. Стало известно, что первые аукционы по продаже ялтинских квартир, ранее являющихся собственностью Коломойского, состоялись в 2017 году. В планах «властей» аннексированного полуострова получить не менее 330 млн рублей за их реализацию.
«Кроме того, на реализацию в 2018 году предлагается выставить 13 объектов недвижимого имущества, размещенных в оккупированном Крыму, в том числе - гостиницу в Алуште, рекреационный комплекс в Гурзуфе, а также ряд нежилых помещений», - говорится в сообщении.
В свое время самопровозглашенные «власти» Крыма согласились на продажу имущества Коломойского, которое было национализировано после того, как полуостров незаконно аннексировала Россия. На продажу выставили заправку в Симферопольском районе, детский санаторий Таврида в Евпатории (8 объектов), рекреационный комплекс Наутилус в Гурзуфе (9 объектов) и гостиницу «Крым» в Ялте (103 объекта).
Теги: Донбасс, Крым, недвижимость, квартиры, Коломойский
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