Что ждет Украину в 2018 году

25.01.2018 22:03

Не стоит ожидать от Украины очень больших достижений в 2018 году. Несмотря на то, что в следующем году в стране пройдут очередные президентские выборы, структурные реформы не будут в центре внимания, международные партнеры становятся нетерпеливыми, а долги растут. Чего ожидать украинцам в этом году?

Как президентская кампания повлияет на политику в 2018 году? Сможет ли страна погасить долги, чтобы избежать дефолта? Какие могут быть последствия войны в Донбассе? Об этом пишет эксперт Руслан Минич в статье для The Atlantic Council, перевод которой сделал ONLINE.UA. Вот 5 главных событий, которые могут произойти в 2018 году, разделены на пять категорий: безопасность, политика, зарубежные партнеры и реформы, экономика и культура, спорт и технологии. Безопасность Переговоры о введении миротворческой миссии ООН на Донбасс, вероятно, продолжатся и в 2018 году. Россия настаивает на том, чтобы миссия защищала безоружных наблюдателей ОБСЕ только на линии разграничения сторон. В то время, как Украина настаивает на том, чтобы миротворцы имели неограниченный доступ, включая российско-украинскую границу. В декабре 2017 года, США согласились продать Украине летальное оружие, включая противотанковые ракеты Джавелин. Россия предупредила, что такой шаг может привести к эскалации конфликта. Читайте также: Продажа американского оружия Украине: у Путина пригрозили "кровопролитием" Еще один важный вопрос, который требует рассмотрения — будущее Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе. В декабре 2017 года, Россия отозвала своих офицеров, обвиняя Украину в том, что она препятствует работе центра. Теперь Россия готова, на определенных условиях, вернуть назад своих офицеров, пока Украина консультировалась с международными гуманитарными организациями по поводу замены российских офицеров. Кремль также возмущен введением контроля биометрических данных для въезда в Украину (с 1 января 2018 года Государственная пограничная служба Украины ввела фиксацию биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства с 70 государств, среди которых и РФ). Избиратели Крымского полуострова будут участвовать в президентских выборах в России, которые запланированы на март 2018 года. Кроме того, мост, связывающий Россию и аннексированный Крым, должны открыть для автомобилей уже в 2018 году, а для поездов в 2019 году. В декабре 2017 года, Евросоюз продлил санкции против России до конца июля 2018 года. Кроме того, Европейский совет продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя, а также отдельных лиц и российских организаций. Затем они будут пересмотрены или продолжены. Украина может снова стать жертвой кибератак. Недавно, Украинский киберальянс обнаружил, что каждый может получить доступ к информации об отдельных украинские госучреждения и без взлома. Между тем, Украина планирует создать центр кибербезопасности с привлечением международных экспертов, в том числе и от НАТО. Политика Президентские и парламентские выборы, запланированные на март и октябрь 2019, отбрасывают тень на 2018 год. Вряд ли политики будут представлять новые структурные реформы. Скорее всего, они сосредоточатся на реализации реформ, одобренных в 2017 году, таких как: реформа системы здравоохранения, реформа пенсионного обеспечения и реформа образования. Читайте также: Порошенко подписал законы о медреформе Остается лишь один вопрос: примет ли Украина перед выборами новый Избирательный кодекс? Новые правила позволят избирателям подавать бюллетени как за партию, так и за конкретного кандидата. Давление со стороны международных партнеров и гражданского общества будет иметь решающее значение для его принятия. Зарубежные партнеры и реформы Украина будет продолжать ряд необходимых реформ, выполнение которых требуют международные партнеры. Один из главных вопросов — создание Антикоррупционного суда. Организация Transparency International призывает иностранных экспертов играть более значимую роль в выборе судей с целью повышения прозрачности и сужения юрисдикции суда, чтобы избежать чрезмерной нагрузки. МВФ и ЕС требуют отделения «Нафтогаза». Новая газотранспортная компания должна быть создана в первом квартале после решения Стокгольмского арбитража по делу «Нафтогаз против Газпрома», который состоится 28 февраля 2018 года. В апреле Украина может еще больше либерализовать газовый рынок для домохозяйств, а также планирует продать некоторые государственные предприятия. Существует риск того, что парламент попытается подорвать систему государственных закупок ProZorro (это системная реформа тендерного процесса в электронных публичных и государственных закупках в Украине) с помощью законопроекта «Покупай украинское, платы украинцам». Экономика Валютный долг Украины будет главной проблемой. С 2018 до 2021 год, Украина должна выплачивать более $ 7 млрд ежегодно. Читайте также: В ЕС высказались о возможности выделения нового транша Украине Украинских валютных резервов в размере $ 18,6 млрд недостаточно для погашения этих долгов. Ожидаемые транша от МВФ ($ 3,8 млрд в 2018 году) и других партнеров ($ 1,5 млрд в 2018 году) зависят от реформ. Украина выпустит еврооблигации на $ 3 млрд в 2018 году, но привлекательность этих облигаций зависит от сотрудничества с МВФ и от политической ситуации в Украине. Ожидается, что ВВП вырастет на 3% (бюджет) или на 3,5% (Мировой банк), этот показатель ниже, чем у соседей Украины. Также ожидается, что уровень инфляции составит 7,3% (Национальный банк) или 9% (бюджет). Украина может активизировать торговлю с другими странами в 2018 году. Как известно, Украина сейчас ведет переговоры с двумя странами о создании режима свободной торговли — Турцией и Израилем. Минимальная заработная плата и пенсии будут расти. В июле и декабре 2018 года, Украина повысит прожиточный минимум на 4,5% (1,777 грн) и на 4,3% (1853 грн) соответственно. Минимальная заработная плата повысится на 16,3% (3723 грн) и позже может быть увеличена до 4100 грн. Пенсионные выплаты также увеличатся на 11% (1452 грн). Читайте также: В Кабмине рассказали, когда повысят пенсии "новым" пенсионерам Однако, в то же время, ожидается повышение тарифов на коммунальные услуги, примерно на 20%. Тариф на электроэнергию для предприятий станет на 9,5% выше, начиная с января, и вырастет на 6,1 процента с 1 апреля. Как результат, повысятся тарифы на воду. Культура, спорт и техника 2018 может стать рекордным для возрождения украинской киноиндустрии. Ожидается выпуск более тридцати полнометражных и анимационных фильмов. 28 мая, в Киеве состоится финал Лиги чемпионов УЕФА. Это прекрасная возможность продемонстрировать, что страна приветливая и безопасная. Верховная Рада Украины отменила НДС и акцизы на электрокары. Соответствующие положения содержатся в изменениях в Налоговом кодексе, принятых парламентом 7 декабря 2017. Льготы для транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими), будут действовать в течение года — с 1.01.2018 до 31.12.2018. Новая бюджетная авиакомпания SkyUp должна появиться на украинском рынке уже в апреле.