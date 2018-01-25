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Как с 1 января платят пенсию тому, кто ее не заработал
Правительство своим постановлением определило Порядок назначения и выплаты временной государственной социальной помощи. Это касается украинцев, которые в наступившем году достигли пенсионного возраста, а права на пенсию не имеют.
То есть, на сегодня у них нет необходимого страхового стажа. Им, этим гражданам, госпомощь будут выплачивать управления труда и социальной защиты населения.
Такой Порядок действует с 1 января нынешнего года по 31 декабря 2020 года. О том, что нужно для назначения помощи, рассказала начальник отдела приема граждан Константиновского УСЗН Татьяна Мирошниченко.
Кроме заявления, паспорта и идентификационного кода надо предоставить информацию о регистрации или месте фактического проживания. Например, человек, зарегистрирован в Дружковке, а фактически проживает в Константиновке.
Он может обратиться за назначением временной помощи в Константиновке, но должен предоставить документ, что по месту регистрации он такой помощи не получает.
Нужна еще справка об имеющемся трудовом стаже, которую выдают в ПФУ. А при заполнении декларации о доходах необходимы справки о доходах всех членов семьи за предыдущие шесть месяцев.
Назначается такая помощь на следующий день после наступления пенсионного возраста при своевременном обращении. Если же человек обратился через три месяца после наступления пенсионного возраста, то временную помощь ему назначат со дня обращения.
Ее размер определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных (на сегодня – 1 452 грн) и среднемесячным совокупным доходом семьи на одного ее члена.
Например, в семье из двух человек муж получает пенсию 1 700 грн. Жене исполнилось пятьдесят восемь с половиной лет, пришло время выхода на пенсию, а страхового стажа не достаточно.
Рассчитаем размер помощи: 1 700 грн.: 2 = 850 грн. Теперь от 1452 грн. отнимем 850 грн. и получится 602 грн. В таком размере женщина будет получать временную государственную помощь в течение шести месяцев.
В случае смерти получателя его родным выплачивается временная помощь за два месяца.
Однако этот вид госпомощи в УСЗН назначают не всем.
Право на нее не имеют работающие граждане и частные предприниматели, инвалиды с детства и дети-инвалиды. Если человек, претендующий на такой вид госпомощи, за прошедший год купил машину, квартиру или что-то еще по цене свыше 50 тысяч гривень.
Есть и другие немногочисленные категории граждан, которым временная социальная помощь не положена. Об этом вам подробно расскажут в управлении соцзащиты населения.
Источник http://zi.dn.ua.
Теги: Украина, Донбасс, пенсия, социальная помощь, трудовой стаж
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