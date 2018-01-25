Корогодский: Чтобы закончить войну на Донбассе, нужно принять непопулярное решение. Сможет ли это сделать действующий президент? Нет

25.01.2018 17:16

Писатель и бизнесмен Гарик Корогодский в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман отметил, что не знает, как завершить конфликт на Донбассе и вернуть Крым в состав Украины.

Чтобы завершить конфликт на Донбассе, нужно принять "непопулярное" решение. Об этом заявил писатель и бизнесмен Гарик Корогодский в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на канале "112 Украина".

Корогодский отметил, что не знает, как завершить конфликт на Донбассе и вернуть Крым в состав Украины.

"Дело в том, что если называть вещи своими именами, то Крым вернуть практически невозможно… К сожалению. Юридически, я считаю, Крым – украинский, но фактически он – российский и пророссийский, и я не вижу, как его вернуть. Как закончить войну на Донбассе? Нужно принять непопулярные решения. Сможет ли действующий президент принять непопулярные решения? Я вам сразу отвечу: нет, не сможет", – сказал писатель.

На вопрос, какие непопулярные решения нужно принять, он ответил: "Мы не сможем, к сожалению, победить… Нет, не к сожалению… Мы не сможем победить Россию в открытом военном противостоянии".

В то же время Корогодский подчеркнул, что он не предлагает Украине капитулировать.

"Алесь, вы хотите, чтобы я дал политическое решение проблемы, которую я не создавал, не умею решать и не понимаю, что нужно сделать… Невозможно подходить с точки зрения бизнеса к вопросам, где уже пролита кровь. Это просто невозможно. В бизнесе тоже есть амбиции, есть коммерсанты, с которыми ты ни за что не сядешь за стол переговоров... Я не знаю, как выйти из этой ситуации, это не моя специальность. Я считаю своим достоинством, что не лезу с советами, как быть с государственным устройством. Даже если спросят, я не понимаю этого, я не знаю. Вы обратили внимание, что у нас все знают, что делать с Донбассом. А я не знаю", – заявил он.