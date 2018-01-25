- Волкер рассказал, пойдет ли украинская армия на Донбассе в наступление с "Джавелинами"18:16
- Укрзализныця в 2018 году планирует два раза поднять цену на билеты17:54
- Волкер сказал, через сколько может закончиться конфликт на Донбассе 17:35
- Корогодский: Чтобы закончить войну на Донбассе, нужно принять непопулярное решение. Сможет ли это сделать действующий президент? Нет17:16
- "Крым и Донбасс вернутся, Путин умрет, а санкции еще будут работать. Такое уже было с СССР", - озвучен смелый прогноз для Украины16:34
- Завтра, 26 января, ночью местами до 21 мороза15:07
- Порошенко согласился поднять цены на газ для населения и уступить по Антикоррупционному суду ради транша МВФ 13:26
- Армія стала заручницею недобросовісних але голосноволаючих людей12:06
- В 92-й бригаде разгорелся скандал вокруг сбора денег с военных11:42
- Как с 1 января платят пенсию тому, кто ее не заработал09:18
"Крым и Донбасс вернутся, Путин умрет, а санкции еще будут работать. Такое уже было с СССР", - озвучен смелый прогноз для Украины
Известный волонтер Мирослав Гай выразил полную уверенность в том, что аннексированный Крым и временно оккупированный Донбасс вернутся в Украину, а РФ будет ждать политический крах, передает dialog.ua.
Я много пишу о войне, про информационную войну тоже. Меня зовут на разные семинары и форумы и денег это не приносит, только убытки да потраченное время. Но это на первый взгляд. Мое видение, что мы стоим перед глобальной угрозой масштабной войны, которая по факту уже идет на уровне локальных конфликтов, кибер войны, информационно-психологических операций, терактов, экономических, дипломатических вызовов и продолжает только усиливаться.
Поэтому вкладывая свои силы в анализ, информирование, кооперацию с разными людьми, которые интересуются такими вопросами, для меня гораздо более глобальное "капиталовложение", в силу уже полученного опыта и знаний.
Я видел как люди бежали целыми городами от войны, вживую, своими глазами. Как метались семьи с детьми в попытках найти транспорт, потому как поздно поняли, что происходит. Поэтому я давно уже расставил свои приоритеты и работаю в направлении, чтобы если не остановить, то уменьшить возможные последствия для своей страны и региона.
На своем маленьком уровне. Но в меня вселяет надежду, что таких, как я, больше, чем два или три, а общая ситуация показывает, что понимание угроз есть и на уровне стран НАТО и уже и на уровне политических элит Евросоюза и США. Но пока ситуация идет только на обострение. Новые мощные санкции уже не просто не не за горами, они за углом и готовы жахнуть по РФ с сокрушительной силой дубины, от лазерной хирургии отказались. И вот уже в РФ открыто грозит войной Европе.
Ну что ж, боюсь, руководство Кремля так и не поняло. Они дергали спящего великана за бороду, и тот проснулся. Он уже встал и начал разворачиваться в сторону хулигана, и эту инерцию уже не поменять. НАТО долго вырабатывает ответы на удары, но если механизм запущен, то обратного хода ждать не приходится, уж больно махина бюрократическая мощная.
То же и по США. Крым и Донбасс вернутся, Путин умрет, а санкции еще будут работать. Такое уже было с СССР. Скоро для РФ лозунг "если надо - повторим" станет реальностью, даже если вся РФ взвоет: "Не надо".
Теги: Украина, США, Донбасс, Путин, Крым, Российская Федерация, Европа, НАТО
- Пономарь: Путин говорит Трампу «из Донбасса мы уйдем, а в Крыму нужно ввести какой-то переходный период»
- Неожиданно: в США заявили о помощи Путина Украине
- Путин без сигналов и в ловушке
- Через два месяца: в России заявили об окончании войны на Донбассе
- Как Украина, США и РФ будут договариваться по Крыму и Донбассу
- Война на Донбассе: эксперты назвали сценарии событий для 2018 года
- "Набрав полные сумки вещей, она всегда уходила, не расплатившись", - в Луганске рассказали об экстравагантных привычках жены Плотницкого19:50
- Россия стягивает “Искандеры” к границе Украины: под Волгоградом “засекли” колонну смертоносной техники19:34
- Репрессии против украинцев со стороны РФ и боевиков ЛНР-ДНР: названы несколько важных моментов. ВИДЕО19:15
- После аварии Vodafone в «ДНР» появился новый «бизнес»18:56
- Плотницкого арестовали "за сдачу Донбасса": в России разразились сенсацией18:34
- В Донецке нашли «Пик Водафона»16:54
- Разграбленная шахта на оккупированном Донбассе. ВИДЕО15:24
- Красный Крест отправил гумпомощь на Донбасс14:45
- .Кому боевики «ЛНР» запретили использовать Vodafone14:26
- ОБСЕ: После праздников "тишину" на Донбассе нарушали больше и ремонтные работы мобильной связи14:05
- Как переселенцам в Мариуполе получить временное жилье20:17
- "Набрав полные сумки вещей, она всегда уходила, не расплатившись", - в Луганске рассказали об экстравагантных привычках жены Плотницкого19:50
- Россия стягивает “Искандеры” к границе Украины: под Волгоградом “засекли” колонну смертоносной техники19:34
- Репрессии против украинцев со стороны РФ и боевиков ЛНР-ДНР: названы несколько важных моментов. ВИДЕО19:15
- После аварии Vodafone в «ДНР» появился новый «бизнес»18:56
- Плотницкого арестовали "за сдачу Донбасса": в России разразились сенсацией18:34
- Волкер рассказал, пойдет ли украинская армия на Донбассе в наступление с "Джавелинами"18:16
- Укрзализныця в 2018 году планирует два раза поднять цену на билеты17:54
- Волкер сказал, через сколько может закончиться конфликт на Донбассе 17:35
- Корогодский: Чтобы закончить войну на Донбассе, нужно принять непопулярное решение. Сможет ли это сделать действующий президент? Нет17:16
- Как переселенцам в Мариуполе получить временное жилье20:17
- Названы уникальные лечебные свойства петрушки15:44
- Об этих причинах головной боли мало кто знает12:43
- Епідемії грипу немає в жодній з областей України12:24
- ПАСЕ призывает Киев пересмотреть закон о реинтеграции Донбасса, Москву – выполнять обязанности оккупирующей державы. Полный текст резолюции11:18
- Порошенко играет с Западом в опасные игры. В зоне риска — народ Украины. ВИДЕО10:56
- Татьянин день: что нельзя делать в этот праздник10:48
- Йогурт може викликати карієс21:52
- Народные рецепты с медом от многих болезней21:30
- Осторожно грипп: сколько в Украине за неделю заболело человек21:10
- Украинцам назвали срок действия «старого» паспорта
- Это нужно знать: тыква вызывает необратимые процессы в организме
- Отключение украинской связи в "ДНР": жители Донецка открыто проклинают Захарченко и собирают митинг в центре города
- Захарченко объявил о плане вернуть часть территории Украины в "ДНР": главарь боевиков обратился к жителям Донбасса. ВИДЕО
- Кашель с бронхитом вмиг проходят. Нужно только перед сном выпить это средство
- Vodаfone обнародовал свои требования к "ДНР"
- Сюрпризы погоды продолжаются. Какая весна ждет украинцев?
- ОБСЕ рассказала, когда заработает Vodafon в Донецке
- Vodafone в "ЛНР" и "ДНР": в ОБСЕ рассказали, когда телефонная связь появится на оккупированном востоке
- Где ловит МТС в «ДНР»: Города