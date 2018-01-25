"Крым и Донбасс вернутся, Путин умрет, а санкции еще будут работать. Такое уже было с СССР", - озвучен смелый прогноз для Украины

25.01.2018 16:34

Известный волонтер Мирослав Гай выразил полную уверенность в том, что аннексированный Крым и временно оккупированный Донбасс вернутся в Украину, а РФ будет ждать политический крах, передает dialog.ua.

Я много пишу о войне, про информационную войну тоже. Меня зовут на разные семинары и форумы и денег это не приносит, только убытки да потраченное время. Но это на первый взгляд. Мое видение, что мы стоим перед глобальной угрозой масштабной войны, которая по факту уже идет на уровне локальных конфликтов, кибер войны, информационно-психологических операций, терактов, экономических, дипломатических вызовов и продолжает только усиливаться.

Поэтому вкладывая свои силы в анализ, информирование, кооперацию с разными людьми, которые интересуются такими вопросами, для меня гораздо более глобальное "капиталовложение", в силу уже полученного опыта и знаний.

Я видел как люди бежали целыми городами от войны, вживую, своими глазами. Как метались семьи с детьми в попытках найти транспорт, потому как поздно поняли, что происходит. Поэтому я давно уже расставил свои приоритеты и работаю в направлении, чтобы если не остановить, то уменьшить возможные последствия для своей страны и региона.

На своем маленьком уровне. Но в меня вселяет надежду, что таких, как я, больше, чем два или три, а общая ситуация показывает, что понимание угроз есть и на уровне стран НАТО и уже и на уровне политических элит Евросоюза и США. Но пока ситуация идет только на обострение. Новые мощные санкции уже не просто не не за горами, они за углом и готовы жахнуть по РФ с сокрушительной силой дубины, от лазерной хирургии отказались. И вот уже в РФ открыто грозит войной Европе.

Ну что ж, боюсь, руководство Кремля так и не поняло. Они дергали спящего великана за бороду, и тот проснулся. Он уже встал и начал разворачиваться в сторону хулигана, и эту инерцию уже не поменять. НАТО долго вырабатывает ответы на удары, но если механизм запущен, то обратного хода ждать не приходится, уж больно махина бюрократическая мощная.

То же и по США. Крым и Донбасс вернутся, Путин умрет, а санкции еще будут работать. Такое уже было с СССР. Скоро для РФ лозунг "если надо - повторим" станет реальностью, даже если вся РФ взвоет: "Не надо".