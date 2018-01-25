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Не за счет ущерба России: Саакашвили рассказал, как Украина может победить в войне
Украина может победить в войне с Россией, построив действительно сильную экономику и значительно улучшив жизнь населения. Об этом в интервью российскому изданию "Новая газета" рассказал лидер политсилы "Рух новых сил" Михеил Саакашвили, передает apostrophe.ua.
"Украина должна сохранить свое единство в войне, которую ведет против нее Россия. Она может выйти победителем, но не за счет ущерба России. Она победит, когда станут двузначными цифры экономического роста, когда дороги станут лучше российских, когда успех будет во всех сферах. Когда появится оптимизм и люди перестанут уезжать из страны и, наконец, когда жители Ростовской области скажут жителям Донбасса: "Мы сами хотим в Украине жить", - уверен политик.
По его мнению, быстрое развитие Украины также позволит решить проблему с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и с существованием на них незаконных формирований.
"Я не верю в военное решение этой проблемы, даже если в России все обвалится [и она прекратит поддержку сепаратистов]", - заявил Саакашвили.
По его словам, Донбасс вернется после выхода Украины из тени и заметного улучшения во всех отраслях жизни.
"Когда будут лучшие школы, институты, здравоохранение, органы социальной защиты, то Донбасс быстро вернется домой. И еще Ростовская область попросится. Понимаете, мы должны выиграть идейно", - уверен политик.
Теги: Украина, Донбасс, война, Российская Федерация, сепаратисты, Саакашвили
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