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Порошенко согласился поднять цены на газ для населения и уступить по Антикоррупционному суду ради транша МВФ

25.01.2018 13:26
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Порошенко согласился поднять цены на газ для населения и уступить по Антикоррупционному суду ради транша МВФ

Петр Порошенко пошел на все условия МВФ по выделению очередного транша МВФ. Об этом со ссылкой на свои источники пишут "Украинские новости".

Договоренность была достигнута на полях экономического форума в Давосе, где Порошенко встречался с главой Фонда Кристин Лагард. Пятый транш кредита по программе EFF, которая была запущена еще в 2015 году, составит 1,9 миллиарда долларов и поступит в Украину в мае, сообщает агентство. Ради этих денег президент согласился выполнить ключевые условия, озвученные МВФ.

Во-первых, основным требованием МВФ было принятие Радой закона о создании Антикоррупционного суда. Проект, внесенный президентом, не устроил кредиторов - и теперь, по информации агентства, в Администрации президента Украины пообещали изменить законопроект, как того требуют на Западе.

Как сообщили агентству источники, знакомые с результатами переговоров с руководством МВФ, для изменения законопроекта и принятия его в Раде потребуется до трех месяцев. Если все пройдет удачно, что пересмотр программы и выделение очередного транша может произойти уже в мае.

"Такой прогноз на май - вполне реален и оправдан с точки зрения всей технической работы, которую нужно будет провести для принятия закона", - сказал собеседник Украинских новостей. В качестве компромисса президент попытается настаивать на том, что Антикоррупционный суд не может быть отдельной ветвью власти, а должен находиться в общей структуре судебной системы, что соответствует Конституции Украины. По неофициальной информации, этого можно достичь путем введения нормы о рассмотрении апелляций, к примеру, Верховным судом.

Во-вторых, речь идет о повышение цен на газ для населения и предприятий коммунальной сфере (что повлечет за собой и рост тарифов на отопление и горячую воду).
"Если по суду проблемы будут сняты, то следующей темой станет вопрос тарифов на газ. Ее обсуждение пойдет легче", - заявлял собеседник агентства еще в ноябре 2017 года. В МВФ еще в конце лета не исключали, что могут согласиться на пересмотр механизма определения цены газа для населения, но лишь с апреля, когда прекратит действие постановление №187, нормы которого были согласованы с МВФ в марте прошлого года. По этому документу цена газа должна была повыситься на 17,6% еще в октябре. Однако премьер-министр Владимир Гройсман категорически отказался от такого шага и пообещал вообще не поднимать цену газа.

"Премьер тогда конечно погорячился. Избежать повышения цены с апреля вряд ли удастся. Но это повышение, конечно, не будет таким большим, как могло бы быть в октябре", - заявил собеседник агентства.

Как мы уже сообщали, Министерство энергетики и угольной промышленности уже подготовило проект нового постановления, по которому повышение цены на газ ждет нас с апреля - на уровне 8,3%.

Третье условие для продолжения сотрудничества с МВФ Украина практически выполнила – новая редакция закона о приватизации принята. Он практически учитывает все пожелания кредитора.

В документе предусмотрена возможность рассмотрения споров по приватизационным процессам в международном арбитраже по английскому праву до 2021 года – пока в Украине не будет усовершенствована своя судебная система. Упрощено разделение объектов приватизации – они разделены на две группы: большие и малые.
Для приватизации больших предприятий проводится конкурс по привлечению инвестбанкиров, которые будут рекомендовать стартовую цену предприятия и сопровождать весь процесс продажи. Малые предприятия будут продаваться на аукционе.

Не совсем ясно на данном этапе, как будут решаться вопросы по поводу оставшихся претензий МВФ к законам о пенсионной реформе.

Напомним, что МВФ высказал несогласие с тем, что люди, не имеющие стажа для выхода на пенсию, будут получать минимальные выплаты. Для следующего пересмотра программы это не является основным вопросом.

Не является обязательным условием и введение в Украине рынка земли. Не исключено, что этот вопрос вообще станет не актуальным. Запрет на продажу земли в Украине продлен до конца 2018 года, программа с МВФ завершается в марте 2019-го.

Также в марте следующего года в Украине должны пройти выборы президента страны. МВФ обычно приостанавливает кредитование за полгода до выборов. Таким образом, в текущем году в лучшем случае Украина может рассчитывать лишь на два транша. Пятый – в мае, и если он не сорвется, то шестой - уже ближе к концу лета, но при условии выполнения новых требований, которые будут определены после весеннего пересмотра кредитной программы.
Он наверняка станет последним траншем по программе EFF 2015 года.



Теги: Украина, Донбасс, суд, коррупция, МВФ, повышение тарифов, трудовой стаж, Порошенко, пенсии
 
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