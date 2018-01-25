Порошенко согласился поднять цены на газ для населения и уступить по Антикоррупционному суду ради транша МВФ

25.01.2018 13:26

Петр Порошенко пошел на все условия МВФ по выделению очередного транша МВФ. Об этом со ссылкой на свои источники пишут "Украинские новости".

Договоренность была достигнута на полях экономического форума в Давосе, где Порошенко встречался с главой Фонда Кристин Лагард. Пятый транш кредита по программе EFF, которая была запущена еще в 2015 году, составит 1,9 миллиарда долларов и поступит в Украину в мае, сообщает агентство. Ради этих денег президент согласился выполнить ключевые условия, озвученные МВФ.

Во-первых, основным требованием МВФ было принятие Радой закона о создании Антикоррупционного суда. Проект, внесенный президентом, не устроил кредиторов - и теперь, по информации агентства, в Администрации президента Украины пообещали изменить законопроект, как того требуют на Западе.

Как сообщили агентству источники, знакомые с результатами переговоров с руководством МВФ, для изменения законопроекта и принятия его в Раде потребуется до трех месяцев. Если все пройдет удачно, что пересмотр программы и выделение очередного транша может произойти уже в мае.

"Такой прогноз на май - вполне реален и оправдан с точки зрения всей технической работы, которую нужно будет провести для принятия закона", - сказал собеседник Украинских новостей. В качестве компромисса президент попытается настаивать на том, что Антикоррупционный суд не может быть отдельной ветвью власти, а должен находиться в общей структуре судебной системы, что соответствует Конституции Украины. По неофициальной информации, этого можно достичь путем введения нормы о рассмотрении апелляций, к примеру, Верховным судом.

Во-вторых, речь идет о повышение цен на газ для населения и предприятий коммунальной сфере (что повлечет за собой и рост тарифов на отопление и горячую воду).

"Если по суду проблемы будут сняты, то следующей темой станет вопрос тарифов на газ. Ее обсуждение пойдет легче", - заявлял собеседник агентства еще в ноябре 2017 года. В МВФ еще в конце лета не исключали, что могут согласиться на пересмотр механизма определения цены газа для населения, но лишь с апреля, когда прекратит действие постановление №187, нормы которого были согласованы с МВФ в марте прошлого года. По этому документу цена газа должна была повыситься на 17,6% еще в октябре. Однако премьер-министр Владимир Гройсман категорически отказался от такого шага и пообещал вообще не поднимать цену газа.

"Премьер тогда конечно погорячился. Избежать повышения цены с апреля вряд ли удастся. Но это повышение, конечно, не будет таким большим, как могло бы быть в октябре", - заявил собеседник агентства.

Как мы уже сообщали, Министерство энергетики и угольной промышленности уже подготовило проект нового постановления, по которому повышение цены на газ ждет нас с апреля - на уровне 8,3%.

Третье условие для продолжения сотрудничества с МВФ Украина практически выполнила – новая редакция закона о приватизации принята. Он практически учитывает все пожелания кредитора.

В документе предусмотрена возможность рассмотрения споров по приватизационным процессам в международном арбитраже по английскому праву до 2021 года – пока в Украине не будет усовершенствована своя судебная система. Упрощено разделение объектов приватизации – они разделены на две группы: большие и малые.

Для приватизации больших предприятий проводится конкурс по привлечению инвестбанкиров, которые будут рекомендовать стартовую цену предприятия и сопровождать весь процесс продажи. Малые предприятия будут продаваться на аукционе.

Не совсем ясно на данном этапе, как будут решаться вопросы по поводу оставшихся претензий МВФ к законам о пенсионной реформе.

Напомним, что МВФ высказал несогласие с тем, что люди, не имеющие стажа для выхода на пенсию, будут получать минимальные выплаты. Для следующего пересмотра программы это не является основным вопросом.

Не является обязательным условием и введение в Украине рынка земли. Не исключено, что этот вопрос вообще станет не актуальным. Запрет на продажу земли в Украине продлен до конца 2018 года, программа с МВФ завершается в марте 2019-го.

Также в марте следующего года в Украине должны пройти выборы президента страны. МВФ обычно приостанавливает кредитование за полгода до выборов. Таким образом, в текущем году в лучшем случае Украина может рассчитывать лишь на два транша. Пятый – в мае, и если он не сорвется, то шестой - уже ближе к концу лета, но при условии выполнения новых требований, которые будут определены после весеннего пересмотра кредитной программы.

Он наверняка станет последним траншем по программе EFF 2015 года.