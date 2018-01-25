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Провалили оборону. Место военных заводов Киева займут ТРЦ и многоэтажки
Вблизи станции метро «Арсенальная» на месте одного из корпусов завода «Арсенал» появится большой торгово-офисный центр, а вместо «АТЕКа» могут построить мусороперерабатывающий завод или новый жилой микрорайон. «Вести» выяснили, что сейчас происходит с бывшими гигантами столичной индустрии.
Новый ТРЦ на Печерске
В конце этого месяца «с молотка» может уйти один из корпусов госпредприятия «Завод «Арсенал», расположенный на улице Московской, 8, который собственник здания Укргазбанк хочет продать не меньше чем за 560 млн грн под строительство торгово-офисного центра с паркингом. Несмотря на солидную стоимость, подали заявки на участие в аукционе уже четыре претендента, чьи имена держат в секрете.
Как рассказали «Вестям» в Укргазбанке, продают корпус не впервые, но тогда покупателей не нашлось. «Здание и земля принадлежат нашему банку. После «Арсенала» корпусом владели несколько других фирм, а затем около двух лет назад он оказался в нашей собственности. Продать его мы пытались еще в прошлом году, но претенденты тогда не решились заплатить такие большие деньги за участок в центре Киева», — сказал нам ответственное лицо Укргазбанка за ознакомление с имуществом Юрий Носик.
В свою очередь, главный инженер завода «Арсенал», занимающийся секретными разработками для украинской армии, Иван Моспан рассказал «Вестям», что этот корпус государство продало некой нефтяной компании еще в 2006 году. «70% тех денег от продажи забрало государство, остальное досталось заводу. Потратили средства на зарплату сотрудникам и закупку оборудования», — заявил «Вестям» Моспан. Он также отметил, что все остальные здания «Арсенала» находятся в собственности предприятия и продавать их никто не собирается.
«Единственное, Кабмин сейчас хочет выселить конструкторское бюро из одного корпуса и передать его Высшему админсуду, дескать, у предприятия и так очень много свободных помещений. Сейчас бюро ведет за него борьбу, поскольку перемещать очень ценное оборудование стоимостью в миллионы долларов очень затратно и опасно», — сказал инженер.
Тем временем, как узнали «Вести», на самом «Арсенале» активно обсуждают, что завод могут закрыть. Об этом нам рассказал один из сотрудников. Однако Моспан опроверг слухи о закрытии цехов, а также сокращениях на заводе и в бюро, отметив, что на «Арсенал» в последнее время даже удалось купить новое оборудование, а старое — модернизировать. «Так что завод продолжает работать, хоть и не так, как в былые времена», — говорит Моспан.
Мусорный завод или ЖК
Намного хуже обстоят дела у бывшей гордости столичной индустрии — машиностроительного завода «АТЕК», территория которого сейчас напоминает театр боевых действий с полуразрушенными пустеющими зданиями. Единственное, что осталось от предприятия, имевшего когда-то статус оборонного значения, — это 27 гектаров ценной земли, за которую воюют несколько бизнес-групп. Согласно данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, акционерами завода являются Андрей Нагребельный, Марина Шейгас и Алексей Дмитриенко. А руководит предприятием Лариса Ильенко. Она рассказала «Вестям», что в планах предприятия — возвести на его территории мобильный мусороперерабатывающий завод и возобновить строительство экскаваторов.
Также на территорию завода претендует «Инженерная группа «Арей», которая позиционирует себя как оборонное предприятие, учредителем которого является «Фонд образовательных инноваций», основанный супругой экс-министра юстиции Романа Зварыча, Светланой. По ее словам, фонд выкупил все долги «АТЕКа», в связи с чем контрольный пакет акций перешел к ним.
В «АТЕКе» это, правда, опровергают. А спустя некоторое время, по странному стечению обстоятельств, в конфликте оказался замешан еще и полк «Азов», который «Арей» обвиняет в рейдерском захвате их имущества и препятствовании выполнения оборонных заказов. Хотя в «Азове» уверяют, что имеют договор аренды с «АТЕКом», а в Минобороны и вовсе опровергают наличие каких-либо оборонных заказов у «Арея».
"Ленкузня" Порошенко получила особые полномочия
Источник «Вестей» в строительных кругах сообщил, что к территории завода свой интерес имеет компания, занимающаяся сбором и переработкой металлолома. «Они давно положили глаз на эту территорию и хотят построить там ТРЦ и жилой микрорайон», — говорит «Вестям» собеседник.
Завод президента — с прибылью
Одно из немногих оборонных предприятий столицы, которое в последние годы процветает, — завод Петра Порошенко «Кузня на Рыбальском» (бывшая «Ленинская кузня»). Сейчас завод активно получает заказы. Так, прошлой зимой завод выиграл тендер на ремонт корабля одной из военных частей в Одессе на сумму 14,9 млн грн, в 2015 году получил заказ на 161,5 млн грн на 34 единицы боевых дистанционных модулей для бронемашин и катеров для пограничников, в 2015-м на четыре бронемашины для одной из воинских частей. Согласно данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, в 2016 году «Ленкузня» закончила год с чистой прибылью 8,5 млн грн против 5,5 млн грн чистого убытка за 2015 год. Чистый доход завода в 2016 году составил 118 млн грн.
Теги: Донбасс, Киев, Кабмин, Порошенко, арсенал, заводы
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