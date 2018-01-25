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В 92-й бригаде разгорелся скандал вокруг сбора денег с военных
25.01.2018 11:42
Командование 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины начало служебное расследование из-за сообщения о сборе средств с военнослужащих, пишет НВ.
Согласно сообщению 92-й омбр, пользователи соцсети Facebook обнародовали данные о том, что с военнослужащих 22-го отдельного мотопехотного батальона 92-й омбр собираются деньги "на решение вопросов повседневной жизнедеятельности батальона".
В командовании пообещали расследовать этот инцидент и принять необходимые меры.
Теги: Донбасс, деньги, скандал, ВСУ
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