Волкер рассказал, пойдет ли украинская армия на Донбассе в наступление с "Джавелинами"

25.01.2018 18:16

Противотанковый комплекс Javelin предназначен для сдерживания агрессии, а не ведения наступательных операций. Специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер рассказал о применении противотанкового комплекса Javelin и целях американской стороны, поставляющей его украинской армии, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на Deutsche Welle.

"Мы предложили Украине оборонительное вооружение. Например, противотанковое оружие (Javelin — ред.). Его можно использовать только в том случае, если на вас идут танки. Объемы поставок довольно небольшие по сравнению с количеством танков, которые Россия разместила на востоке Украины.

Безусловно, все это вооружение неэффективно для наступательных операций и эскалации конфликта. Но я надеюсь, что наш шаг демонстрирует наличие серьезной политической поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины", — подчеркнул представитель американского внешнеполитического ведомства.

Также Курт Волкер заявил о нежелании Москвы способствовать урегулированию конфликта на Донбассе. Он связал действия Вашингтона с позицией России по ситуации на востоке Украины. По его мнению, санкционная политика Америки по отношению к Кремлю и решение о предоставлении украинской стороне противотанковых ракетных комплексов — это следствие отказа руководства Российской Федерации принять меры для прекращения конфликта на Донбассе и поддержать резолюцию об установлении мира. "Украина имеет право защищать себя от агрессии и искать помощи у других стран, чтобы закрыть пробелы в своей обороне. У Киева есть такие пробелы, а США и другие страны пытаются помочь их закрыть", — подчеркнул американский дипломат.