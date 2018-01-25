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Волкер сказал, через сколько может закончиться конфликт на Донбассе

25.01.2018 17:35
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Волкер сказал, через сколько может закончиться конфликт на Донбассе

Урегулирования конфликта на Донбассе можно достичь за год. Заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервьюю ВВС.

"Мир, вне всякого сомнения. Мы хотим увидеть мир и окончание боев.

Мы хотим видеть всех граждан Украины в спокойствии и безопасности.

Это могло бы стать базой для начала полного выполнения минских соглашений.

И всего этого можно достичь за 12 месяцев", - заявил он.



Теги: Украина, США, Донбасс, конфликт, Минские договоренности
 
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