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Завтра, 26 января, ночью местами до 21 мороза
В пятницу, 26 января, в Украине без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, в восточных и южных областях восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 1-6 мороза. В Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях ночью 15-21, днем 4-9 мороза. В западных и Житомирской областях ночью 3-8 мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла, на Закарпатье 4-7 тепла, сообщил Укргидрометцентр, передает kp.ua.
Киеве и области без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 1-3градуса мороза. По наблюдениям синоптиков за последние 130 лет самым теплым днем 26 января было в 1975 году, тогда столбик термометра достиг отметки 6.7 градусов тепла. А самым холодным этот день зафиксирован в 1891 году – тогда столбик термометра опустился до 22.4 градуса мороза.
Народные приметы: В этот день почитается память преподобного Иринарха, затворника. Судили о погоде этого дня по месяцу: если около него был туманный круг, ожидали метели. Наши предки прислушивались к лесу и наблюдали за животными, чтобы узнать предстоящую погоду. Если в этот день лес трещит — мороз будет стоять долго, если лес шумит, вскоре будут снег и оттепель. Если на Иринарха кошка мордочку прячет — быть морозу; собака лежит, свернувшись — к холоду, вытянувшись — к теплу
Теги: Украина, Донбасс, гололед, гидрометеоцентр, мороз, приметы, прогноз погоды
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