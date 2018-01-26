Цены на газ: Кабмин принял важное решение

26.01.2018 16:48

Правительство Украины готово урегулировать цены на газ в соответствии с требованиями Международного валютного фонда, предусматривающими установление цены "голубого топлива" на уровне себестоимости и затрат на транспортировку.





Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в интервью изданию Bloomberg. "Я знаю, что правительство готово урегулировать цены на газ", - сказал президент. При этом в издании отметили, что дополнительных деталей президент не предоставил.

Источник: unian.net