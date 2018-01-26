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Цены на газ: Кабмин принял важное решение

26.01.2018 16:48
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Цены на газ: Кабмин принял важное решение

Правительство Украины готово урегулировать цены на газ в соответствии с требованиями Международного валютного фонда, предусматривающими установление цены "голубого топлива" на уровне себестоимости и затрат на транспортировку.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в интервью изданию Bloomberg. "Я знаю, что правительство готово урегулировать цены на газ", - сказал президент. При этом в издании отметили, что дополнительных деталей президент не предоставил.
Источник: unian.net 

 



Теги: Донбасс, цена, газ, Кабмин
 
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