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"Динамо" одержало первую победу в 2018 году: обзор матча с "Осиеком"
Вербич забил дебютный гол за "Динамо", но в свои ворота
Киевское "Динамо" в очередном спарринге на сборе в Испании обыграло хорватский "Осиек".
Первый мяч в составе столичного клуба забил новичок Беньямин Вербич. Правда, словенец срезал мяч в собственные ворота уже на первой минуте встречи.
"Динамо" понадобилось всего 11 минут, чтобы не только сравнять счет, но и выйти вперед – сначала отличился Дмитрий Хлебас, а затем Владислав Алексеев.
После перерыва Хлебас увеличил преимущество своей команды и оформив дубль в матче, но в концовке встречи "Осиек" сумел сократить отставание до минимума.
"Динамо" – "Осиек" – 3:2
Голы: Хльобас (7, 54), Алексеев (13) – Вербич (2, аг), Бобан (78)
"Динамо": Маханьков (Рудько, 46), Кендзера (Морозюк, 70), Алибеков, Бурда (Шабанов, 70), Миколенко, Ротань (К) (Шепелев, 67), Шапаренко, Вербич (Гармаш, 46), Смирный (Гусев, 67), Алексеев, Хльобас
В текущем сезоне "Осиек" занимает третье место в национальном чемпионате Хорватии. Команда уже вылетела из национального Кубка, проиграв "Хайдуку", а в Лиге Европы этого сезона остановилась за шаг до попадания в групповой турнир, уступив в раунде плей-офф венской "Аустрии". "Бело-синие" раньше уже встречались с "Осиеком" на тренировочных сборах.
Добавим, что цвета "Осиека" защищает украинский полузащитник Дмитрий Лепа, но в сегодняшнем матче он участия не принимал. В текущем сезоне на счету 29-летнего футболиста 22 матча, один гол и две результативные передачи.
В предыдущем спарринге 23 января "Динамо" всухую проиграло лидеру чемпионата Австрии. Товарищеский матч в Испании против "Штурма" завершился со счетом 0:2.
Напомним, что в прошлом матче на сборах в Испании "Динамо" не смогло обыграть десятую команду Норвегии – киевляне сыграли вничью с "Хогесундом" (1:1). Уже на 12-й минуте в воротах "Динамо" отличился Торбьерн Каллеваг. После этого киевляне имели несколько моментов, в частности Денис Гармаш головой пробил в сторону ворот, но неточно. А на 25-й минуте Дерлис Гонсалес сравнял счет.
Ранее в стартовом поединке 2018 года "Динамо" всухую проиграло четвертой команде Швейцарии – 0:2 с "Санкт-Галленом".
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, спорт, футбол
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