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Ядерная катастрофа все ближе: ученые перевели стрелки Часов Судного дня

26.01.2018 13:58
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Ядерная катастрофа все ближе: ученые перевели стрелки Часов Судного дня

Лучше подготовиться.

Время, оставшееся до "полуночи", символизирует напряженность международной обстановки Американские ученые-атомщики перевели на минуту вперед стрелки так называемых Часов Судного дня - символического хронометра, который отслеживает приближение ядерной катастрофы. 

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

"Ученые перемещают так называемые часы Судного дня на 2 минут до полуночи", - написали журналисты.

Возможно, это свидетельствует, что человечество еще на шаг приблизилось к ядерному катаклизму. Часы Судного дня - проект журнала Чикагского университета, начатый в 1947 году создателями первой американской атомной бомбы. 

Периодически на обложке журнала публикуется изображение часов, показывающих без нескольких минут полночь. Время, оставшееся до "полуночи", символизирует напряженность международной обстановки и прогресс в развитии ядерного вооружения. Сама полночь символизирует момент ядерного катаклизма. 

Решение о переводе стрелок принимает совет директоров журнала при помощи приглашенных экспертов, среди которых, в частности, 18 лауреатов Нобелевской премии. За 70-летнюю историю проекта стрелки Часов меняли свое положение 23 раза, включая начальную установку на семь минут в 1947 году. Во время Карибского кризиса(1962 год) мир был в двух шагах от ядерной войны. 

Тем не менее, так как кризис разрешился очень быстро (в течение 38 дней), Часы не успели отреагировать, и их показания не изменились. С 1960 и по 1963 год часы показывали семь минут (в 1963 году это время было увеличено до двенадцати минут).



Теги: Донбасс, катастрофа, человечество
 
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