- Порошенко объяснил, когда ждать миротворцев на Донбассе20:30
- «Поддержать пехоту и уничтожить врага»: в Украине проходят масштабные авиационные учения20:12
- В ПриватБанке анонсировали массовые увольнения19:48
- За Украину: США расширили санкции против России19:35
- Полторак рассказал о точной дате передачи «Джавелинов» Украине19:15
- Резкий обвал гривни: эксперт рассказал, когда лучше покупать доллары18:54
- Сотні «постраждалих»: спливли нові подробиці авіакатастрофи в Кременчуці17:58
- Под ударом Донецкое направление: карта АТО17:41
- Порошенко пояснил, когда Украина получит новый транш от МВФ17:07
- Цены на газ: Кабмин принял важное решение16:48
Ядерная катастрофа все ближе: ученые перевели стрелки Часов Судного дня
Лучше подготовиться.
Время, оставшееся до "полуночи", символизирует напряженность международной обстановки Американские ученые-атомщики перевели на минуту вперед стрелки так называемых Часов Судного дня - символического хронометра, который отслеживает приближение ядерной катастрофы.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
"Ученые перемещают так называемые часы Судного дня на 2 минут до полуночи", - написали журналисты.
Возможно, это свидетельствует, что человечество еще на шаг приблизилось к ядерному катаклизму. Часы Судного дня - проект журнала Чикагского университета, начатый в 1947 году создателями первой американской атомной бомбы.
Периодически на обложке журнала публикуется изображение часов, показывающих без нескольких минут полночь. Время, оставшееся до "полуночи", символизирует напряженность международной обстановки и прогресс в развитии ядерного вооружения. Сама полночь символизирует момент ядерного катаклизма.
Решение о переводе стрелок принимает совет директоров журнала при помощи приглашенных экспертов, среди которых, в частности, 18 лауреатов Нобелевской премии. За 70-летнюю историю проекта стрелки Часов меняли свое положение 23 раза, включая начальную установку на семь минут в 1947 году. Во время Карибского кризиса(1962 год) мир был в двух шагах от ядерной войны.
Тем не менее, так как кризис разрешился очень быстро (в течение 38 дней), Часы не успели отреагировать, и их показания не изменились. С 1960 и по 1963 год часы показывали семь минут (в 1963 году это время было увеличено до двенадцати минут).
Теги: Донбасс, катастрофа, человечество
- В Донецкой области почтят память жертв авиакатастрофы под Сухой Балкой
- Уход "Укртелекома" из оккупированного Донбасса: компания Ахметова официально объявила об отключении всех абонентов, живущих в "ЛДНР"
- Компания Ахметова выкупила завод Азарова
- Енакиевское предприятие Ахметова передавало боевикам в Ясиноватую “благотворительную помощь”
- Генерал Назаров, осужденный по делу о катастрофе Ил-76, подал апелляцию
- "Если бы не Путин, мы были бы живы" - истории пассажиров "Боинга" без слез читать невозможно
- Под ударом Донецкое направление: карта АТО17:41
- Мобилизация. Террористы вручают насильно повестки шахтерам16:30
- В Донецкой области попался водитель с бензобаком-сейфом16:15
- «Министр связи ДНР» дал совет, как звонить с едва живого «Феникса»15:30
- Тука сообщил, когда восстановится связь Vodafone в ОРДО14:50
- Тымчук сообщил о новом серьезном конфликте между «ДНР» и «ЛНР»14:35
- В Покровске наладили изготовление биометрических паспортов13:15
- Тымчук назвал виновного в отключении Vodafone в «ДНР»12:15
- Захарченко обязал «госорганы» покупать бензин у «своих» реализаторов11:48
- Штаб АТО: Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ, ранены двое военнослужащих11:00
- Порошенко объяснил, когда ждать миротворцев на Донбассе20:30
- «Поддержать пехоту и уничтожить врага»: в Украине проходят масштабные авиационные учения20:12
- В ПриватБанке анонсировали массовые увольнения19:48
- За Украину: США расширили санкции против России19:35
- Полторак рассказал о точной дате передачи «Джавелинов» Украине19:15
- Резкий обвал гривни: эксперт рассказал, когда лучше покупать доллары18:54
- Каву не варто заварювати окропом18:37
- Опасные последствия стресса18:12
- Сотні «постраждалих»: спливли нові подробиці авіакатастрофи в Кременчуці17:58
- Под ударом Донецкое направление: карта АТО17:41
- Каву не варто заварювати окропом18:37
- Опасные последствия стресса18:12
- Погана новина для любителів солодкого: шоколад зникне до 2050 року15:02
- Укрепляем иммунитет зимой: пять народных методов13:45
- Ученые назвали ожирение заразным заболеванием 09:33
- Медики раскрыли всю правду о замороженных овощах09:02
- Игнорируйте людей, которые все время жалуются, они отбирают вашу энергию08:25
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей08:11
- Ученые нашли способ сделать алкоголь безопасным07:58
- Какие прививки нужно делать взрослым в Украине: названы инфекции07:10
- Это нужно знать: тыква вызывает необратимые процессы в организме
- Захарченко объявил о плане вернуть часть территории Украины в "ДНР": главарь боевиков обратился к жителям Донбасса. ВИДЕО
- Отключение украинской связи в "ДНР": жители Донецка открыто проклинают Захарченко и собирают митинг в центре города
- Кашель с бронхитом вмиг проходят. Нужно только перед сном выпить это средство
- Сюрпризы погоды продолжаются. Какая весна ждет украинцев?
- Vodаfone обнародовал свои требования к "ДНР"
- Захарченко конец? Россия создает новый "отряд смерти" на Донбассе
- ОБСЕ рассказала, когда заработает Vodafon в Донецке
- В Донецке нашли «Пик Водафона»
- Где ловит МТС в «ДНР»: Города