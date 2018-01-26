Ядерная катастрофа все ближе: ученые перевели стрелки Часов Судного дня

26.01.2018 13:58

Лучше подготовиться.



Время, оставшееся до "полуночи", символизирует напряженность международной обстановки Американские ученые-атомщики перевели на минуту вперед стрелки так называемых Часов Судного дня - символического хронометра, который отслеживает приближение ядерной катастрофы.



Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.



"Ученые перемещают так называемые часы Судного дня на 2 минут до полуночи", - написали журналисты.



Возможно, это свидетельствует, что человечество еще на шаг приблизилось к ядерному катаклизму. Часы Судного дня - проект журнала Чикагского университета, начатый в 1947 году создателями первой американской атомной бомбы.



Периодически на обложке журнала публикуется изображение часов, показывающих без нескольких минут полночь. Время, оставшееся до "полуночи", символизирует напряженность международной обстановки и прогресс в развитии ядерного вооружения. Сама полночь символизирует момент ядерного катаклизма.



Решение о переводе стрелок принимает совет директоров журнала при помощи приглашенных экспертов, среди которых, в частности, 18 лауреатов Нобелевской премии. За 70-летнюю историю проекта стрелки Часов меняли свое положение 23 раза, включая начальную установку на семь минут в 1947 году. Во время Карибского кризиса(1962 год) мир был в двух шагах от ядерной войны.



Тем не менее, так как кризис разрешился очень быстро (в течение 38 дней), Часы не успели отреагировать, и их показания не изменились. С 1960 и по 1963 год часы показывали семь минут (в 1963 году это время было увеличено до двенадцати минут).