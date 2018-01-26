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Как будут расти пенсии украинцев: объяснение
В этом году индексация пенсий не предусмотрена, а уже начиная со следующего года, будет действовать новая формула повышения выплат.
Об этом говорится в материале Realist`a.
До реформы пенсию повышали как минимум на уровень инфляции. После реформы сумма прибавки разделится на две составляющие: 50% от инфляции + 50% от роста средней зарплаты за три последних года.
Причем, процент от роста зарплаты будут закладывать в формулу расчета пенсии. Фактически это означает, что у всех украинцев пенсии будут расти по-разному. Если же дефицит Пенсионного фонда удастся ликвидировать, то пенсии будут повышать на 100% от среднего за три года роста зарплат.
Важно также учесть, что считается средняя зарплата, с которой платят единый социальный взнос. Максимальная сумма, с которой уплачивается взнос — 40 тыс. грн. Если зарплата — 100 тыс. грн, то в отчете Пенсионного фонда«засчитают» ее к зарплатам в размере 40 тыс., так как с остальных 60 тыс. платить налог не нужно.
Отметим, что даже с учетом всех индексацийразмер пенсий не достигнет докризисного показателя 2013 года. Так, за три последних года реальная пенсия с учетом индексации и роста цен сократилась как минимум на 40%, при этом повышение в таком размере получат лишь несколько миллионов украинцев, пребывающих на заслуженном отдыхе.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, повышение, пенсии
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