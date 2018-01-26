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Ніхто не вижив: розкрито імена бійців, які загинули в авіакатастрофі під Кременчуком

26.01.2018 14:20
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В результаті трагедії, яка сталася вчора, 25 січня на території під Кременчуком, померли відразу кілька льотчиків

Про це повідомила прес-служба ДСНС України в Полтавській області.

«Загинули чотири людини: командир повітряного судна Шевченко Сергій, другий пілот Науменко Микола, бортовий інженер Овчарук Олексій, а також бортовий інженер-інструктор Блинков Олексій», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 25 січня, під Кременчуком впав приватний вертоліт, який здійснював тренувальний політ. Всі, хто знаходився на борту, загинув. Уламки машини розкидані по окрузі. Пожежники не відходять від вертольота – він постійно розгорається. За словами місцевих жителів, перед падінням він летів з боку вулиці Керченській. Летів дуже низько. Місце катастрофи оточене поліцією.

Джерело: Politeka



Теги: Донбасс, Кременчуг, авиакатастрофа, погибли
 
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