- Боевики обстреляли окрестности Станицы Луганской из подствольного гранатомета - полиция20:47
- Порошенко объяснил, когда ждать миротворцев на Донбассе20:30
- «Поддержать пехоту и уничтожить врага»: в Украине проходят масштабные авиационные учения20:12
- В ПриватБанке анонсировали массовые увольнения19:48
- За Украину: США расширили санкции против России19:35
- Полторак рассказал о точной дате передачи «Джавелинов» Украине19:15
- Резкий обвал гривни: эксперт рассказал, когда лучше покупать доллары18:54
- Сотні «постраждалих»: спливли нові подробиці авіакатастрофи в Кременчуці17:58
- Под ударом Донецкое направление: карта АТО17:41
- Порошенко пояснил, когда Украина получит новый транш от МВФ17:07
Ніхто не вижив: розкрито імена бійців, які загинули в авіакатастрофі під Кременчуком
В результаті трагедії, яка сталася вчора, 25 січня на території під Кременчуком, померли відразу кілька льотчиків
Про це повідомила прес-служба ДСНС України в Полтавській області.
«Загинули чотири людини: командир повітряного судна Шевченко Сергій, другий пілот Науменко Микола, бортовий інженер Овчарук Олексій, а також бортовий інженер-інструктор Блинков Олексій», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчора, 25 січня, під Кременчуком впав приватний вертоліт, який здійснював тренувальний політ. Всі, хто знаходився на борту, загинув. Уламки машини розкидані по окрузі. Пожежники не відходять від вертольота – він постійно розгорається. За словами місцевих жителів, перед падінням він летів з боку вулиці Керченській. Летів дуже низько. Місце катастрофи оточене поліцією.
Джерело: Politeka
Теги: Донбасс, Кременчуг, авиакатастрофа, погибли
- Сотні «постраждалих»: спливли нові подробиці авіакатастрофи в Кременчуці
- Соцсети обсмеяли переворот в ДНР
- "Вся твоя жизнь была дорогой на Катынь". В Донецке простились с польским президентом
- Что означает переворот в "ДНР" или сейчас нужны более "гибкие фигуры" - мнение экспертов
- Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы
- Авиакатастрофа с футбольной командой: названо официальное число погибших
- Боевики обстреляли окрестности Станицы Луганской из подствольного гранатомета - полиция20:47
- Под ударом Донецкое направление: карта АТО17:41
- Мобилизация. Террористы вручают насильно повестки шахтерам16:30
- В Донецкой области попался водитель с бензобаком-сейфом16:15
- «Министр связи ДНР» дал совет, как звонить с едва живого «Феникса»15:30
- Тука сообщил, когда восстановится связь Vodafone в ОРДО14:50
- Тымчук сообщил о новом серьезном конфликте между «ДНР» и «ЛНР»14:35
- В Покровске наладили изготовление биометрических паспортов13:15
- Тымчук назвал виновного в отключении Vodafone в «ДНР»12:15
- Захарченко обязал «госорганы» покупать бензин у «своих» реализаторов11:48
- Боевики обстреляли окрестности Станицы Луганской из подствольного гранатомета - полиция20:47
- Порошенко объяснил, когда ждать миротворцев на Донбассе20:30
- «Поддержать пехоту и уничтожить врага»: в Украине проходят масштабные авиационные учения20:12
- В ПриватБанке анонсировали массовые увольнения19:48
- За Украину: США расширили санкции против России19:35
- Полторак рассказал о точной дате передачи «Джавелинов» Украине19:15
- Резкий обвал гривни: эксперт рассказал, когда лучше покупать доллары18:54
- Каву не варто заварювати окропом18:37
- Опасные последствия стресса18:12
- Сотні «постраждалих»: спливли нові подробиці авіакатастрофи в Кременчуці17:58
- Каву не варто заварювати окропом18:37
- Опасные последствия стресса18:12
- Погана новина для любителів солодкого: шоколад зникне до 2050 року15:02
- Укрепляем иммунитет зимой: пять народных методов13:45
- Ученые назвали ожирение заразным заболеванием 09:33
- Медики раскрыли всю правду о замороженных овощах09:02
- Игнорируйте людей, которые все время жалуются, они отбирают вашу энергию08:25
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей08:11
- Ученые нашли способ сделать алкоголь безопасным07:58
- Какие прививки нужно делать взрослым в Украине: названы инфекции07:10
- Это нужно знать: тыква вызывает необратимые процессы в организме
- Захарченко объявил о плане вернуть часть территории Украины в "ДНР": главарь боевиков обратился к жителям Донбасса. ВИДЕО
- Отключение украинской связи в "ДНР": жители Донецка открыто проклинают Захарченко и собирают митинг в центре города
- Кашель с бронхитом вмиг проходят. Нужно только перед сном выпить это средство
- Сюрпризы погоды продолжаются. Какая весна ждет украинцев?
- Vodаfone обнародовал свои требования к "ДНР"
- Захарченко конец? Россия создает новый "отряд смерти" на Донбассе
- ОБСЕ рассказала, когда заработает Vodafon в Донецке
- В Донецке нашли «Пик Водафона»
- Где ловит МТС в «ДНР»: Города