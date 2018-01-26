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«Поддержать пехоту и уничтожить врага»: в Украине проходят масштабные авиационные учения
На аэродроме в Бродах, что во Львовской области около ста пилотов из четырех авиационных бригад Украины начали учения на вертолетах Ми-24 и Ми-8, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «5 канал».
Сообщается, что во время учений первым вылетает вертолет Ми-24. Экипажу ставится задание – поддержать пехоту и уничтожить врага. В свою очередь экипажи Ми-8 получили задание эвакуировать раненных из поля боя. Учения такого рода являются постоянными для пилотов армейской авиации, однако с начала российской агрессии в Украине в систему тренировок были внесены существенные изменения.
В свою очередь заместитель начальника армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Максим Самиленко рассказал: «В настоящее время наш летный состав может выполнять задания на высотах, которые определены инструкциями. В зоне Антитеррористической операции мы летаем ниже. Иногда эта высота сравнивается с человеческим ростом. Плюс внесены изменения в тактические приемы, а также мы можем поражать цели с максимально дальнего расстояния».
Источник: http://replyua.net
Теги: Украина, Донбасс, армия, учения
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