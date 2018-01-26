Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Поддержать пехоту и уничтожить врага»: в Украине проходят масштабные авиационные учения

26.01.2018 20:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Поддержать пехоту и уничтожить врага»: в Украине проходят масштабные авиационные учения

На аэродроме в Бродах, что во Львовской области около ста пилотов из четырех авиационных бригад Украины начали учения на вертолетах Ми-24 и Ми-8, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «5 канал».

Сообщается, что во время учений первым вылетает вертолет Ми-24. Экипажу ставится задание – поддержать пехоту и уничтожить врага. В свою очередь экипажи Ми-8 получили задание эвакуировать раненных из поля боя. Учения такого рода являются постоянными для пилотов армейской авиации, однако с начала российской агрессии в Украине в систему тренировок были внесены существенные изменения.

В свою очередь заместитель начальника армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Максим Самиленко рассказал: «В настоящее время наш летный состав может выполнять задания на высотах, которые определены инструкциями. В зоне Антитеррористической операции мы летаем ниже. Иногда эта высота сравнивается с человеческим ростом. Плюс внесены изменения в тактические приемы, а также мы можем поражать цели с максимально дальнего расстояния». 

 

Источник: http://replyua.net 



Теги: Украина, Донбасс, армия, учения
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх