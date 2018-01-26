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Погода на выходных: синоптики анонсировали неожиданный прогноз
Выходные порадуют украинцев теплой погодой, морозы отступят
Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.
Стоит отметить, что в субботу морозы спадут немного, а вот в воскресенье потепление будет более заметным.
Так, завтра, 27 января, по всей территории Украины осадков на будет. На западе от -4 градусов до +7 градусов, на востоке от -13 градусов до -6 градусов, на севере от -11 градусов до -3градусов, на юге от -9 градусов до -3 градусов, в центре от -10 градусов до -2 градусов.
В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью -8°, днем 0°. В воскресенье солнечно, -7°…-1°.
Во Львове завтра пройдет снег, ночью -5°, днем +1°. В воскресенье без осадков, -5°…0°.
В Луцке в субботу ночью -6°, днем -1°, солнечно. В воскресенье ночью -5°, днем 0°, облачно с прояснениями.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха -8°…0°. В воскресенье до -8°, переменная облачность.
В Одессе на выходных пройдет снег. В субботу температура ночью -5°, днем +2°. В воскресенье -3°…-1°.
В Харькове в субботу снегопад, температура ночью -3°, днем -2°. В воскресенье -12°…+1°, также ожидаются осадки.
В Днепре в субботу пройдет снег. Температура ночью -2°, днем +1°. В воскресенье снегопад, температура воздуха -6°…0°.
В Симферополе завтра пасмурно, +5°…+9°. В воскресенье +2°…+7°, пройдет дождь.
Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью 0°, днем +1°. В воскресенье без осадков, температура до -5°.
В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью 0°, днем +2°. В воскресенье температура до -8°, солнечно.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью -3°, днем 0°. В воскресенье -4°…+2°, пройдет дождь.
Существенное повышение температуры воздуха в Украине ожидается 28 января.
В этот день минусовая температу днем будет только на востоке страны. Также в вокресенье ожидается мокрый снег. Без осадков будет только в Одессе, Николаеве, Херсоне, Запорожье, Харькове, а также во временно оккупированном Крыму, Донецке и Луганске.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, погода, выходные
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