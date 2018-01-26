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Полторак рассказал о точной дате передачи «Джавелинов» Украине
Глава Министерства обороны Украины Степан Полторак заявил, что он будет владеть информацией относительного того, когда Вооруженные силы Украины получат на вооружение противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» после второго февраля, когда посетит Вашингтон, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «112 Украина».
Давая ответ на вопрос представителя средств массовой информации о том, когда именно можно ожидать поставки ПТРК «Джавелин», чиновник подчеркнул: «Точно понимать это будут после того, как 2 февраля посещу Вашингтон». Как известно, Вооруженные силы Украины уже получили распоряжение подготавливаться к принятию вышеуказанные противотанковых ракетных комплексов на вооружение.
Напомним, ранее сегодня сообщалось, что глава Украинского государства Петр Порошенкозаявил, что в Давосе в пятницу, 26 января во время встречи с лидерами США он намерен обсудить вопросы экономической безопасности, а также ситуации, касающейся поставов оборонительного оружия в Украину.
Теги: Украина, Донбасс, Полторак
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