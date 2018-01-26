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Порошенко объяснил, когда ждать миротворцев на Донбассе
Президент сделал заявление во время выступления на форуме в Давосе.
Президент Петр Порошенко надеется, что резолюция о введении миротворцев ООН на Донбасс будет принято в этом году. Об этом президент рассказал во время выступления на форуме в Давосе.
"По моему глубокому убеждению в качестве первого шага очень важно, если это будет миротворческая миссия, стандартная миротворческая миссия Совета безопасности ООН. И я не теряю оптимизма о том, что это может произойти в 2018 году. По крайней мере, я как президент Украины и по моему поручению украинские дипломаты будут прилагать к этому максимум усилий", – сказал Порошенко.
Напомним, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко сообщил, что сдвигов в вопросе введения миротворческих сил ООН на востоке Украины не ожидается.
Позже, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Москва пытается провести на Донбассе выборы под российским патронатом и начать с Донбасса фрагментацию Украины. По мнению министра, именно это является причиной того, что Москва не заинтересована в миротворцах на Донбассе.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Порошенко, миротворцы
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