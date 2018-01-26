Порошенко пояснил, когда Украина получит новый транш от МВФ

26.01.2018 17:07

Петр Порошенко, президент Украины, заявил о том, что Киев рассчитывает получить новый транш от МВФ к началу апреля текущего года. Как передает replyu.net со ссылкой на Блумберг, такое заявление от главы государства прозвучало на полях форума в Давосе.



«Мы выполнили 80 процентов требований меморандума… Я оптимистично настроен и думаю, что в первой половине 2018 года, возможно - скрещу пальцы - к началу апреля будет визит миссии МВФ в Украине и следующий транш», - заявил президент. Напомним, что ранее Александр Данилюк, министр финансов, на том же форуме в Давосе рассказал, что новый транш нужно ожидать в мае. 24 января Порошенко провел встречу с Кристин Лагард, директором-распорядителем фонда, и по итогам переговоров сделал соответствующее заявление.



Напомним, что последний раз Украина получала транш от МВФ в апреле прошлого года. Данилюк заявлял, что также поступят два транша до конца 2017 года, но этого не произошло по причине того, что Киев не выполнил ряд условий в рамках программы сотрудничества.