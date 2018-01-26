Порошенко рассказал, о чем намерен поговорить с Трампом

26.01.2018 13:24

Президент Украины Петр Порошенко в Давосе планируют обсудить с руководством США поставки оборонительного оружия Украине.

Порошенко выразил надежду, что ему все-таки удастся сегодня встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях Всемирного экономического форума. Также, украинский лидер анонсировал переговоры с Госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Он подчеркнул :"Надеюсь, что завтра состоится встреча с Трампом. Безусловно, состоится встреча с Рексом Тиллерсоном, и мы обсудим различные вопросы сотрудничества с США в области экономики, безопасности, в частности, речь будет идти о поставках оборонительного оружия, миротворцах, которых должен ввести Совет безопасности ООН в восточные регионы моей страны, чтобы остановить убийства украинцев, осуществляемые россиянами».

Источник: https://donpress.com