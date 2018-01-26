Порошенко в Давосе встретился с премьером Хорватии: о чем говорили

26.01.2018 13:05

Стороны рассмотрели и политические, и экономические вопросы

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович пообщались на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.

Порошенко и Пленкович обсудили изучение Украиной опыта Хорватии в реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Президент Украины и премьер-министр Хорватии выразили удовлетворение началом практической деятельности двусторонней рабочей группы по изучению уникального опыта Хорватии в мирной реинтеграции временно оккупированных территорий", – сообщила пресс-служба президента Украины.

Также стороны рассмотрели участие Украины в энергетических проектах в Хорватии.

"Стороны обсудили перспективы участия Украины в энергетических проектах, которые реализуются в Хорватии и направлены на укрепление энергетической безопасности Европы", – отметили у Порошенко.

Кроме того, Порошенко выразил благодарность Пленковичу за соавторство Хорватии в резолюции Генассамблеи ООН о положении в сфере прав человека в Автономной Республике Крым и Севастополе, принятой в декабре 2017 года. Он также поблагодарил за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, за активную политическую, гуманитарную и экспертную помощь.

В целом, в ходе работы Форума президент Украины провел ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных финансовых организаций, а также с президентами ведущих иностранных компаний и мировыми инвесторами. В том числе Порошенко может встретиться и с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: https://www.segodnya.ua