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Приємний сюрприз погоди може обернутися тяжким ударом: хто під загрозою
На вихідних в Україні помітно потеплішає, однак не ці зміни принесуть і додаткові ризики
Так, вже в суботу, 27 січня, відчуватимуться порухи повітря до потепління, повідомила синоптик Наталка Діденко.
Однак найближчої ночі ще буде морозно, а на сході та у центрі аж до -11… -14 градусів, проте завтра вдень у більшості наших областей -2-5 градусів. На сході вдень очікується ще до -8… -10. А ось захід знову буде найтеплішим, -2… +3 градуси, на Закарпатті до +3…+7 градусів.
У Києві у суботу збільшення хмарності, у неділю мокрий сніг. Найближчої ночі у столиці до -10, завтра вдень -3…-4. У неділю вночі у Києві -5…-7, вдень близько нуля.
Загалом, у неділю очікується мокрий сніг, дощ та відлига. Однак на Сході та в Центрі ще до 5 морозу.
Дощ – скоріше у західних областях, мокрий сніг – місцями на решті території. Ближче до вечора сніг стане інтенсивнішим.
При цьому Діденко зазначила, що така зміна погоди може негативно позначитися на метеочутливих людях, і не лише на них.
«Відлига – явище взимку періодичне. Але не завжди сприятливе. Бо, кажуть, що відлиги шкодять посівам озимої пшениці. Також перешкоджають руху автотранспорту, а зміна періодів відлиги морозами негативно впливає на імунітет людини, збільшується кількість застудних захворювань, можуть розвиватись хронічні захворювання, значно загострюється метеочутливість», – підкреслила синоптик.
Джерело: Politeka
Теги: Донбасс, погода, потепление
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