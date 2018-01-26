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«Путин не может рисковать»: в России рассказали о дальнейшей судьбе Донбасса
Российский лидер Владимир Путин не намерен решить конфликт на Донбассе до президентских выборов в России в марте 2018-го. В блоге российского политолога Дмитрий Орегшкина на «Обозревателе» говорится, что Путин «заморозит» конфликт, не пойдя на резкие шаги, потому что в таком случае война «не будет ни маленькой, ни победоносной».
Как информирует replyua.net, политолог заявил: «В предвыборном контексте не рассматривается идея совершения военного подвига в стиле присоединения Крыма и возрождения СССР. Это означает, что до 18 марта 2018 года ни улучшения, ни заметного обострения на Донбассе не произойдет. Путин не позволит себе рисковать».
По мнению Дмитрий Орешкина, предстоящая встреча между Волкером и Сурковым будет просто «формальная». Политолог пояснил: «Путин не может себе позволить никаких резких шагов. Если он пойдет на миротворческие шаги, то потеряет поддержку народного электората, который ему обеспечивает львиную часть этой самой поддержки. Если же он пойдет на жесткие меры, это особого восторга тоже не вызовет. Помимо желания Путина предвыборная картинка перешла в сферу социальных проблем. Россиян таки волнуют зарплаты, пенсии, экономические проблемы, безработица…».
Теги: Россия, Донбасс, Путин, война, конфликт
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