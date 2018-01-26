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Резкий обвал гривни: эксперт рассказал, когда лучше покупать доллары

26.01.2018 18:54
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Резкий обвал гривни: эксперт рассказал, когда лучше покупать доллары

Курс доллара по отношению к гривне уже в ближайшее время будет демонстрировать негативную динамику.

Такое убеждение Обозревателю выразил экономический эксперт Максим Праздников.

"Если очень нужно, то, наверное, покупать имеет смысл, а в принципе на сегодняшний день по курсу выше 29 грн не имеет смысла. Тем более у нас есть свежая новость о том, что Национальный банк поднял учетную ставку до 16%. То есть сразу дав 1,5%, что в обозримой перспективе должно привести к уменьшению уровня инфляции, к стабилизации и даже некоторого отката курса", - считает он.

По словам Праздникова, на курс гривни также перестанут давить и сезонные факторы.

"Те сезонные факторы, которые влияли, - отсутствие поступления валюты от экспорта, дополнительные расходы на импорт, отопительный сезон, - плавно сойдут на нет, и с очень высокой долей вероятности мы в ближайшее время увидим определенный откат. То есть он не вернется на уровень 25-26 грн, это могу сразу сказать, но и 29+ вряд ли будет", - уверен эксперт.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, гривня, курс валют
 
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