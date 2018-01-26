С 1 июля украинские селяне станут перед выбором – или вырезать скот, или начинать свой бизнес

26.01.2018 10:10

Существует много фейков и специфических интерпретаций о том, что с 1 января 2018 года вся молочная продукция, которой торгую селяне на рынках будет запрещена. Тем не менее, 1 число уже прошло, а молоко продают. Речь идет о введении нового стандарта на коровье молоко, который должен применяться при приеме молока перерабатывающими предприятиями. Это не касается рынков, базаров. Как передает replyua.net, об этом в эфире «Громадського радио» рассказал журналист Анатолий Марциновский.



Он отметил, что по приему молока от населения, еще несколько лет назад было принято стандарт, соответствующий европейским стандартам, о том, что с 1 января 2018 молокозаводы не должны принимать молоко второго сорта. Это молоко, которое производят крестьянские домохозяйства. Применение этого стандарта перенеслось на 1 июля. То есть люди и дальше могут сдавать молоко, но только в больших объемах, установив себе холодильные установки для того, чтобы молоко сразу после дойки можно было охладить. Только так оно не теряет полезные свойства.



Сортов остается 4. Больше всего вопросов возникает вокруг второго сорта молока. В ДСТУ 3662 редакции 2015-го года прописано изменение, которое касается запрета приема молока второго сорта на промышленную переработку для производства пищевых продуктов. В перспективе произойдет отказ от других сортов с переходом исключительно на молоко сорта «экстра». Это мировой стандарт, единый сорт молока, который допускается на переработку в ЕС.