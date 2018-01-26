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Сотні «постраждалих»: спливли нові подробиці авіакатастрофи в Кременчуці

26.01.2018 17:58
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Сотні «постраждалих»: спливли нові подробиці авіакатастрофи в Кременчуці

В результаті падіння вертольота в Кременчуці, близько півсотні будинків в Полтавській області залишилися без електроенергії

Про це заявив начальник сектора зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Полтавській області Світлана Рибалко.

«Рятувальники в основному займаються населенням, тобто проводять там обходи і спілкуються з жителями цих приватних будинків, де було відключено електроенергію. Зараз там відключено близько півсотні будинків», – зазначив він.

За словами Рибалки, на місці події зараз проводяться слідчі дії, тому відповідні служби тимчасово не можуть відновити електропостачання.

Нагадаємо, вчора, 25 січня, під Кременчуком впав приватний вертоліт, який здійснював тренувальний політ. Всі, хто знаходився на борту, загинув. Уламки машини розкидані по окрузі. Пожежники не відходять від вертольота – він постійно розгорається. За словами місцевих жителів, перед падінням він летів з боку вулиці Керченській. Летів дуже низько. Місце катастрофи оточене поліцією.

Джерело: https://politeka.net с ссылкой на УНН



Теги: Донбасс, Кременчуг, авиакатастрофа, электроэнергия
 
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