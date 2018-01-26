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"Укрзализныця" планирует ряд подорожаний
"Укрзализныця" хочет в 2018 году дважды поднять тарифы на пассажирские перевозки, а также сделать платным беспроводной интернет, раздаваемый в поездах Интерсити+ и на вокзалах.
Об этом в интервью рассказал и.о. главы правления компании Евгений Кравцов, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на 112.ua. Читайте также: "Укрзализныця" запустит новую услугу в ночных поездах Кравцов назвал тарифы на плацкартные перевозки в Украине, возможно, самыми низкими в Европе, и отметил, что зачастую билеты на поезд бывают дешевле цены на автобусные маршруты по аналогичным направлениям, что приносит убытки "Укрзализныце".
Так, тарифы будут два раза повышены, на 10% каждый раз, чтобы рост цен не так сильно чувствовался. Также руководство перевозчика утверждает, что в странах Европы услуга Wi-Fi обычно платная, и в "Укрзализныце" теперь также размышляют о монетизации.
Источник: https://news.online.ua
Теги: Донбасс, Укрзализниця, подорожание
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