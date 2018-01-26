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В ПАСЕ обнародовали отчет по Украине
Ассамблея приветствует позитивные изменения и прогресс, достигнутый в течение отчетного периода в ряде стран
ПАСЕ приветствует программу реформ в Украине, вместе с тем рекомендует выполнить рекомендации Венецианской комиссии по Закону "Об образовании", а также ускорить процесс борьбы с коррупцией для получения ощутимых результатов.
Об этом говорится в годовом отчете Мониторингового комитета ПАСЕ, обнародованном сегодня в организации, сообщает Укринформ.
"Ассамблея приветствует позитивные изменения и прогресс, достигнутый в течение отчетного периода в ряде стран... В Украине – амбициозная программа реформ, принятая после Революции Достоинства, несмотря на сложные обстоятельства, являющиеся результатом российской агрессии на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма", – говорится в документе.
В разделе того, что вызвало беспокойство относительно Украины указано, что это усиление политической риторики после событий Евромайдана и российской агрессии на востоке Украины, также поляризация работы СМИ, недостаточно сбалансированное соотношение между официальным языком и языками национальных меньшинств в новом образовательном законе, коррупция, подрывающая доверие общества к политической и судебной системам.
"Ассамблея призывает украинское руководство в полном объеме выполнить рекомендации Венецианской комиссии по Закону "Об образовании"; повысить темпы реформ с целью борьбы с повсеместной коррупцией в стране и обеспечить, чтобы эти реформы дали ощутимые и конкретные результаты", – указано в документе.
Выступая после заслушивания отчета вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев отметил, что в прошлом году Украина выполнила беспрецедентное количество решений ЕСПЛ, проводит масштабные реформы, несмотря на войну на востоке и аннексию Крыма. Он также призвал ПАСЕ быть осмотрительными в тех сигналах, которые посылают России.
"Мы можем отправить неверный сигнал России, там могут подумать, что мы не реагируем на аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины... Надеюсь, мы проявим мудрость и не позволим реализовать те шаги, которые хочет принять Российская Федерация", – подчеркнул Арьев.
Как известно, в 2016 году Парламентская ассамблея Совета Европы в принятой резолюции вспоминала Украину среди ряда других стран-членов СЕ из-за коррупции в судебных органах и призвала власти принять чрезвычайные меры по искоренению этого явления.
Ранее депутаты Парламентской Ассамблеи Совета Европы назвали Россию агрессором, ее действия в Крыму – военным преступлением, а захваченные районы Донбасса – оккупированными. Это звучит в принятой резолюции ПАСЕ.
В ПАСЕ также призвали освободить всех пленников Кремля и принять законодательство по разминированию Донбасса. А попытка России вернуться в Ассамблею оказалась неудачной. Накануне по этому вопросу – как вернуть Россию в ПАСЕ – здесь заседал спецкомитет, однако его совещание завершилась без результата. Следующее назначили на март.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: политика, Украина, Донбасс, резолюция, ПАСЕ
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