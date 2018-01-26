В ПриватБанке анонсировали массовые увольнения

26.01.2018 19:48

Руководство государственного ПриватБанка намерено в течение следующих 4 лет уменьшить число своих отделений и сократить штат сотрудников.

Об этом в интервью Finclub заявил глава набсовета ПриватБанка Энгин Акчакоча.

"Сеть и штат будут меньше, чем сегодня. Клиентов будет больше, чем сегодня. Прибыльность станет намного выше", - сказал Акчакоча, отвечая на вопрос о том, каким он видит будущее ПриватБанка через 4 года.

Он также отметил, что в будущем банк будет ориентироваться на розничный сегмент с очень ограниченной присутствием в малых и средних предприятиях. При этом в банке намерены лишь избирательно присутствовать в корпоративных банковских услугах.

Источник: https://from-ua.com