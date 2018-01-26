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В ПриватБанке анонсировали массовые увольнения
26.01.2018 19:48
Руководство государственного ПриватБанка намерено в течение следующих 4 лет уменьшить число своих отделений и сократить штат сотрудников.
Об этом в интервью Finclub заявил глава набсовета ПриватБанка Энгин Акчакоча.
"Сеть и штат будут меньше, чем сегодня. Клиентов будет больше, чем сегодня. Прибыльность станет намного выше", - сказал Акчакоча, отвечая на вопрос о том, каким он видит будущее ПриватБанка через 4 года.
Он также отметил, что в будущем банк будет ориентироваться на розничный сегмент с очень ограниченной присутствием в малых и средних предприятиях. При этом в банке намерены лишь избирательно присутствовать в корпоративных банковских услугах.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, ПриватБанк, сокращение
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