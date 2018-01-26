Волкер: На Донбассе значительно больше российских танков, чем летального оружия из США

26.01.2018 10:47

Соединенные Штаты Америки приняли решение предоставить Украине летальное вооружение после того, как стало ясно, что в значительной степени вырос уровень насилия на востоке Украины. К тому же, значительное увеличение нарушений режима прекращения огня происходит с участием сил, которые контролирует и инструктирует Россия. Как передает replyua.net, такое заявление озвучил спецпредставитель Государственного департамента СШАКурт Волкер в комментарии журналистам BBC.



В то же время, представитель американского дипломатического корпуса отметил, что США предложили Украине летальное оружие оборонительного характера, с которым невозможно идти в атаку.



«Мы предложили Киеву оборонительное вооружение. К примеру, противотанковое оружие. Оно может быть использовано только тогда, когда на вас идут танки. И объемы поставок достаточно небольшие, по сравнению с количеством танков, которые Россия разместила на востоке Украины. Безусловно, все это вооружение неэффективно для наступательных операций и эскалации конфликта», – заявил Курт Волкер.