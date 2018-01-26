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Волкер: На Донбассе значительно больше российских танков, чем летального оружия из США

26.01.2018 10:47
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Волкер: На Донбассе значительно больше российских танков, чем летального оружия из США

Соединенные Штаты Америки приняли решение предоставить Украине летальное вооружение после того, как стало ясно, что в значительной степени вырос уровень насилия на востоке Украины. К тому же, значительное увеличение нарушений режима прекращения огня происходит с участием сил, которые контролирует и инструктирует Россия. Как передает replyua.net, такое заявление озвучил спецпредставитель Государственного департамента СШАКурт Волкер в комментарии журналистам BBC.

В то же время, представитель американского дипломатического корпуса отметил, что США предложили Украине летальное оружие оборонительного характера, с которым невозможно идти в атаку.

«Мы предложили Киеву оборонительное вооружение. К примеру, противотанковое оружие. Оно может быть использовано только тогда, когда на вас идут танки. И объемы поставок достаточно небольшие, по сравнению с количеством танков, которые Россия разместила на востоке Украины. Безусловно, все это вооружение неэффективно для наступательных операций и эскалации конфликта», – заявил Курт Волкер. 



Теги: Украина, США, Донбасс, война, оружие
 
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