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За Украину: США расширили санкции против России

26.01.2018 19:35
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За Украину: США расширили санкции против России

Соответствующая информация появилась на сайте Минфина США

США расширили санкции против России из-за ее агрессии в Украине. Соответствующее решение опубликовано на сайте американского Минфина.

В частности, в новый санкционный список вошли 12 компаний, связанных с "Сургутнефтегазом". Всего в списке – 21 человек, среди которых, к примеру, замминистра энергетики России Андрей Черезов.

Еще 11 января 2018 года глава Министерства финансов США Стивен Мнучин отмечал, что в ближайшее время будут введены новые санкции по отношению к России. 

В октябре 2017 года Госдеп США опубликовал список из 33 российских компаний, сотрудничество с которыми может грозить контрагентам санкциями.

Новые ограничения могут быть введены в феврале 2018-го. Потенциальные санкции распространятся на всех контрагентов вне зависимости от страны происхождения компании или физического лица.

Напомним, 20 июня Вашингтон ввел новые санкции против российских физических и юридических лиц, причастных к незаконной аннексии Крыма и войне на Донбассе. Под санкции попали замминистра экономразвития РФ, частные военные компании и псевдобанки "ДНР".

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Россия, США, Донбасс, санкции
 
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