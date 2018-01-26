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Залиште Україну в спокої: Дуда виступив із заявою в Давосі
Президент Польщі Анджей Дуда звернувся з посланням до Російської Федерації: “залишити Україну в спокої”
Таку заяву голова Польщі зробив під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
На питання про те, яке послання у Дуди є для РФ на поточний рік, він відповів: “Залиште України в спокої!”.
“Вчора під час нашого робочого обіду я сказав, що нам потрібно тримати двері в ЄС відкритими для нових країн. Нам потрібно дотримуватися політики відкритих дверей. Це дуже важливо для майбутнього ЄС, особливо під час Brexit, це одна справа. Інша справа – Росія. нам потрібно спробувати тримати баланс, тому що це наш сусід. нам потрібно спробувати створити діалог на низькому рівні, але нам потрібно вимагати поваги міжнародного законодавства і також поваги не тільки в Європі, у всьому світі. у нас є дуже погані приклади протягом останніх 10 років: вантаж я, Україна”, – сказав польський лідер в Давосі.
Нагадаємо, як раніше писала Politeka, президент США Дональд Трамп порушив традицію своїх попередників. Трамп прибув на Всесвітній економічний форум в Давосі в якості лідера країни, в той час як майже всі, хто займав пост до нього, ігнорували цю подію трохи менше 20 років.
Джерело: https://politeka.net з посиланням на NEWSONE
Теги: Украина, Донбасс, президент, Польша
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