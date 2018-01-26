Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Залиште Україну в спокої: Дуда виступив із заявою в Давосі

26.01.2018 21:42
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Залиште Україну в спокої: Дуда виступив із заявою в Давосі

Президент Польщі Анджей Дуда звернувся з посланням до Російської Федерації: “залишити Україну в спокої”

 

Таку заяву голова Польщі зробив під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

На питання про те, яке послання у Дуди є для РФ на поточний рік, він відповів: “Залиште України в спокої!”.

“Вчора під час нашого робочого обіду я сказав, що нам потрібно тримати двері в ЄС відкритими для нових країн. Нам потрібно дотримуватися політики відкритих дверей. Це дуже важливо для майбутнього ЄС, особливо під час Brexit, це одна справа. Інша справа – Росія. нам потрібно спробувати тримати баланс, тому що це наш сусід. нам потрібно спробувати створити діалог на низькому рівні, але нам потрібно вимагати поваги міжнародного законодавства і також поваги не тільки в Європі, у всьому світі. у нас є дуже погані приклади протягом останніх 10 років: вантаж я, Україна”, – сказав польський лідер в Давосі.

Нагадаємо, як раніше писала Politeka, президент США Дональд Трамп порушив традицію своїх попередників. Трамп прибув на Всесвітній економічний форум в Давосі в якості лідера країни, в той час як майже всі, хто займав пост до нього, ігнорували цю подію трохи менше 20 років.

Джерело: https://politeka.net  з посиланням на NEWSONE



Теги: Украина, Донбасс, президент, Польша
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх