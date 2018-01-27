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Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция
Известный аналитик Олег Пономарь, комментируя новый (12-й) Пакет антироссийских санкций (за агрессию против Украины) заявил, что он "никоим образом не отменяет и не заменяет 13-ый Пакет, который должен вступить в силу в понедельник и отчет Минфина США о кошельках Путина в пятницу".
"Следующая неделя - полностью санкционная неделя", - заверил Пономарь.
26 января стало известно, что Соединенные Штаты расширили санкции против Кремля из-за вмешательства России в ситуацию на востоке Украины. Об этом сообщается на сайте Минфина США.
В частности, США внесли в санкционный список 21 гражданина России и Украины, а также девять компаний. Еще по 12 компаниям санкции уточнены.
Минфин США ввел санкции в отношении россиян и компаний, которые, в обход запрета, участвовали в поставке турбин Siemens в аннексированный Крым. В санкционный список также попали трейдеры, которые поставляют сырье из Донбасса в Россию.
В частности, подразделение Минфина США – Офис по контролю над иностранными активами (OFAC) – 26 января включило в санкционный список (SDN) трех россиян, которые курировали поставку газовых турбин Siemens в Крым. Это замминистра энергетики Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак, а также гендиректор ООО "ВО "Технопромэкспорт" (строит электростанции в Крыму и поставила турбины) Сергей Топор-Гилка.
В список также попала сама компания "ВО "Технопромэкспорт" и "Силовые машины" Алексея Мордашов (является миноритарным акционером завода "Сименс технологии газовых турбин" – поставщика четырех газотурбинных установок, которые попали в Крым).
Активы лиц, которые включены в SDN, в США будут заморожены, им также нельзя будет вести бизнес с этой страной.
В список также попал "губернатор" Севастополя Дмитрий Овсянников, компании ЗАО "Внешторгсервис", "Газ-Альянс" (последняя, по некоторым, связана с беглым украинским младоолигархом Сергеем Курченко), через которые стальная и угольная продукция оккупированного Донбасса поставляется в Россию.
Под санкции также подпала дорожно-строительная компания "ВАД", которая в ноябре 2017 года получила без конкурса контракт на строительство трассы "Таврида" стоимостью 137 млрд руб. По данным Forbes, компания принадлежит бизнесменам Валерию Абрамову и Виктору Перевалову. Оба предпринимателя также попали в санкционный список США.
Кроме того, в новом перечне значатся сразу несколько структур "Сургутнефтегаза", отмечают российские СМИ.
Вице-премьер-министр РФ Дмитрий Рогозин уже заявил, что в российском правительстве были спланированы решения для избавления от санкционной "чумы". Он пожаловался, что санкции снижают привлекательность российского оборонно-промышленного комплекса с точки зрения инвесторов.
А вот главу МИД Украины Павла Климкина санкции порадовали. "Усиление давления на Россию – новые санкции США. Шаг за шагом санкции охватывают всех причастных к установлению российской оккупационной администрации на украинской земле", – заявил министр.
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Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, агрессия, санкции
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