Новые санкции для РФ за Украину - репетиция "судного дня"?

27.01.2018 10:29

Аналитик Влад Пономарь назвал известие о расширении санкций США против России из-за агрессии в Украине репетицией судного дня, который грянет в конце января.



"Два чиновника Минэнерго РФ, 19 россиян, два десятка юрлиц, включая компании "Силовые машины" и "Технопромэкспорт", попали под санкции США, введенные из-за агрессии РФ в Украине. Часть новых фигурантов списка "пострадала" из-за истории с поставками турбин Siemens в Крым. Уточненный список вышел за несколько дней до опубликования "кремлевского доклада", который ужесточит санкции в отношении России", - пишет Влад Пономарь на своей странице в Фейсбуке.



Он отмечает, что "Силовые машины", "Технопромэкспорт" (входит в структуру ГК "Ростех"), глава последней Сергей Топор-Гилка, замминистра энергетики Андрей Черезов и глава профильного департамента Минэнерго Евгений Воробчак попали под новые санкции Минфина США за историю с поставками турбин Siemens в Крым. Такое пояснение дала сама пресс-служба американского ведомства после опубликования расширенного санкционного списка.



"Сегодняшние действия являются частью сохраняющейся приверженности Министерства финансов США сохранению санкционного давления на Россию до полной имплементации обязательств в рамках Минских соглашений. Этот шаг подчеркивает противодействие американского правительства оккупации Крыма Россией и твердый отказ признавать попытку аннексии полуострова.

Санкции вводятся после недавнего продления ЕС срока действия [собственных] ограничительных мер и подчеркивают наше сохраняющееся единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", — заявило американское финансовое ведомство.



В прошлом году, 4 августа, ЕС ввел санкции против компаний "Технопромэкспорт" и "Интеравтоматика", связанных с поставкой турбин в Крым, а также внес в свой санкционный список Андрея Черезова, Евгения Грабчака и Сергея Топор-Гилку.



Напомним, что четыре турбины, которые были произведены на совместном предприятии Siemens и "Силовых машин", вместо электростанции на Тамани попали в Крым. Германский концерн подал иск против ООО "Технопромэкспорт", с которым подписывал контракт, и АО "Технопромэкспорт", которое в итоге поставляло турбины на полуостров.



Помимо указанных компаний и двух чиновников, "украинская" часть пополнилась еще 19 гражданами РФ и новыми юридическими лицами. В частности, "дочками" "Сургутнефтегаза". Всего в санкционный список были включены девять компаний, по 12 компаниям санкции были уточнены.



При попадании в санкционный список компании должны будут искать новых контрагентов, так как существующие откажутся от дальнейшего взаимодействия, отмечает партнер юридической компании Herbert Smith Freehills Алексей Панич.



Для кредитных организаций это автоматически исключает возможность работать с рядом зарубежных банков, а в некоторых случаях — и с определенной валютой, добавляет эксперт.



Аналитик "Алор брокер" Кирилл Яковенко считает, что последствия для попавших под санкции компаний, в частности, для "Силовых машин", могут быть значительными. Также ввод санкций против подконтрольных "Сургутнефтегазу" структур не стал открытием, это самая богатая нефтегазовая компания России.



"Текущие ограничительные меры - не последние. Офис по контролю над иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) Минфина США 29 января представит Конгрессу "кремлевский доклад" со списком высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, против которых будет предложено ввести санкции, - подчеркивает Влад Пономарь. - Этого требует закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (Сountering America's Adversaries Through Sanctions Act), который был подписан Трампом 2 августа 2017 года и вступает в силу в феврале 2018 года. Доклад будет включать в себя информацию об отношениях этих лиц с Путиным, об их причастности к коррупции, об их чистом капитале и источниках дохода, а также об активах родственников (включая жен, братьев и сестер, детей и родителей). Отдельный документ будет посвящен возможности запрета на американские инвестиции в российский госдолг".



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