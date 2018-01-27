Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине чтут память жертв Холокоста

27.01.2018 15:07
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине чтут память жертв Холокоста

Сегодня, 27 января, отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Памятную дату ввели решением Генассамблеи ООН от 1 ноября 2005 (Резолюция № 60/7). О трагедии высказались президент и премьер Украины.

"Увековечивая память о Холокосте, мы решительно заявляем о недопустимости повторения подобных преступлений в будущем. Украина вместе со всем цивилизованным миром нерушимо стоит за воплощение идеалов человечности, достоинства и свободы. Помним и меняем мир к лучшему..." - написал президент Петр Порошенко на своей странице в Фейсбуке.

Призвал беречь память о трагических событиях и премьер-министр Владимир Гройсман.

На странице Правительственного портала в Фейсбуке отмечается, что 73 года назад солдаты Первого Украинского фронта освободили лагерь смерти Аушвиц.

"Тогда весь мир увидел звериное лицо нацистского режима и ужаснулся геноцида еврейского народа, который они совершили, - отмечается в сообщении. - С тех пор лозунгом новых и новых поколений в различных уголках планеты стали слова: "Это не должно повториться!". Поэтому мы должны помнить это преступление и знать поименно палачей и жертв. Упоминание о Холокосте делает нас более человечными, учит сопереживать и помогать друг другу, ценить каждую жизнь и каждую личность".

В Украине проходят различные мероприятия, посвященные этой трагедии: возлагаются цветы, демонстрируются документальные фильмы, открыты выставки.



Теги: Украина, память, жертвы, Холокост
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх