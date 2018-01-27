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В Украине чтут память жертв Холокоста
Сегодня, 27 января, отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Памятную дату ввели решением Генассамблеи ООН от 1 ноября 2005 (Резолюция № 60/7). О трагедии высказались президент и премьер Украины.
"Увековечивая память о Холокосте, мы решительно заявляем о недопустимости повторения подобных преступлений в будущем. Украина вместе со всем цивилизованным миром нерушимо стоит за воплощение идеалов человечности, достоинства и свободы. Помним и меняем мир к лучшему..." - написал президент Петр Порошенко на своей странице в Фейсбуке.
Призвал беречь память о трагических событиях и премьер-министр Владимир Гройсман.
На странице Правительственного портала в Фейсбуке отмечается, что 73 года назад солдаты Первого Украинского фронта освободили лагерь смерти Аушвиц.
"Тогда весь мир увидел звериное лицо нацистского режима и ужаснулся геноцида еврейского народа, который они совершили, - отмечается в сообщении. - С тех пор лозунгом новых и новых поколений в различных уголках планеты стали слова: "Это не должно повториться!". Поэтому мы должны помнить это преступление и знать поименно палачей и жертв. Упоминание о Холокосте делает нас более человечными, учит сопереживать и помогать друг другу, ценить каждую жизнь и каждую личность".
В Украине проходят различные мероприятия, посвященные этой трагедии: возлагаются цветы, демонстрируются документальные фильмы, открыты выставки.
Теги: Украина, память, жертвы, Холокост
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